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Александр СЕВИДОВ: «Надеюсь, что к нам придет Сергей Болбат»

Главный тренер «Мариуполя» подтвердил возможное подписание полузащитника «Шахтера»

  • 30.06.2017 11:25
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ФК Мариуполь. Александр Севидов
© ФК Мариуполь. Александр Севидов
Главный тренер «Мариуполя» Александр Севидов подтвердил возможное подписание 23-летнего полузащитника «Шахтера» Сергея Болбата.
 
«Я надеюсь, что к нам еще придет один игрок группы атаки. Не секрет и это уже муссировалось в прессе, что речь идет о Сергее Болбате.Пока он решает свои вопросы в Бельгии. У него 30 июня заканчивается контракт, поэтому он еще там, но я очень надеюсь, что мы его возьмем», — рассказал Севидов. 
 
Прошлый сезон Сергей Болбат провел на правах аренды в бельгийском «Локерене». Напомним, ранее коуч «Мариуполя» сообщал, что клуб планирует подписать еще 2-3 футболиста.

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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