Иван БРИКНЕР: «Было бы неплохо сыграть с Эвертоном в Лиге Европы»

Полузащитник «Олимпика» сегодня празднует свой 24-й день рождения. Иван Брикнер рассказал, кто из партнеров может повести за собой команду и поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата и Лиги Европы.

- Кто теперь лидер «Олимпика»?

- У нас все равно остались в команде ребята, которые могут повести за собой партнеров. Это Заури Махарадзе, Виталий Федорив, Дима Немчанинов, Виталий Гошкодеря, Сергей Шестаков.

- Какие ожидания от предстоящего чемпионата?

- Стараемся как можно лучше подготовиться к новому сезону, рассчитываем выступить на высоком уровне, ведь мы в прошлом чемпионате высоко подняли планку и должны ей соответствовать. А как получится – посмотрим.

- За Лигой Европы следишь? С кем хотелось бы сыграть в третьем квалификационном раунде?

- Два года назад даже не думал о том, что могу сыграть в еврокубках. Думаю, все мечтают попробовать свои силы в международных матчах. Это жребий, кто попадется, с тем и будем играть. Мне нравится английский чемпионат, было бы неплохо сыграть с «Эвертоном», но лучше на групповом этапе.