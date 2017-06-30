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Иван БРИКНЕР: «Было бы неплохо сыграть с Эвертоном в Лиге Европы»

Полузащитник «Олимпика» признался, что хотел бы сыграть против английского клуба

  • 30.06.2017 11:16
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ФК Олимпик. Иван Брикнер
© ФК Олимпик. Иван Брикнер
Полузащитник «Олимпика» сегодня празднует свой 24-й день рождения. Иван Брикнер рассказал, кто из партнеров может повести за собой команду и поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата и Лиги Европы.
 
- Кто теперь лидер «Олимпика»?
- У нас все равно остались в команде ребята, которые могут повести за собой партнеров. Это Заури Махарадзе, Виталий Федорив, Дима Немчанинов, Виталий Гошкодеря, Сергей Шестаков.
 
- Какие ожидания от предстоящего чемпионата?
- Стараемся как можно лучше подготовиться к новому сезону, рассчитываем выступить на высоком уровне, ведь мы в прошлом чемпионате высоко подняли планку и должны ей соответствовать. А как получится – посмотрим.
 
- За Лигой Европы следишь? С кем хотелось бы сыграть в третьем квалификационном раунде?
- Два года назад даже не думал о том, что могу сыграть в еврокубках. Думаю, все мечтают попробовать свои силы в международных матчах. Это жребий, кто попадется, с тем и будем играть. Мне нравится английский чемпионат, было бы неплохо сыграть с «Эвертоном», но лучше на групповом этапе.

Источник — ФК Олимпик

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