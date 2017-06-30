ПЕДРО: «Барселона теряет основы своей философии»

Бывший нападающий «Барселоны» Педро Родригес, который на данный момент играет в лондонском «Челси», раскритиковал руководство каталонского клуба.
«Барселона» теряет основы своей философии. В последние годы многие футболисты вынуждены были покинуть «Барселону» и искать счастья в других клубах», – сказал футболист.
Напомним, Педро покинул «сине-гранатовых» летом 2015 года.
Источник — Cadena Ser
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