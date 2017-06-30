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ПЕДРО: «Барселона теряет основы своей философии»

Экс-игрок каталонской команды раскритиковал руководство клуба

  • 30.06.2017 10:55
  • 636 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Челси. Педро
© ФК Челси. Педро
Бывший нападающий «Барселоны» Педро Родригес, который на данный момент играет в лондонском «Челси», раскритиковал руководство каталонского клуба.
 
«Барселона» теряет основы своей философии. В последние годы многие футболисты вынуждены были покинуть «Барселону» и искать счастья в других клубах», – сказал футболист.
 
Напомним, Педро покинул «сине-гранатовых» летом 2015 года.

Источник — Cadena Ser

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Комментарии
    zhevaua
      zhevaua, 30.06.2017 12:05
    0
    Основы философии? Она у них одна, играть в пас до тех пор, пока у соперника голова не закружится. А то что у Педро всего один талант быстро бегать, то с такими данными в Барсу если и попадают, то не на долго. Он и в Челси на подхвате сидит.
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    digital_summer
    online
      digital_summer, 30.06.2017 12:14
    0
    zhevaua, 30.06.2017 12:05
    Основы философии? Она у них одна, играть в пас до тех пор, пока у соперника голова не закружится. А то что у Педро всего один талант быстро бегать, то с такими данными в Барсу если и попадают, то не на долго. Он и в Челси на подхвате сидит.
    99 голов за Барсу сидя на подхвате. Данные у парня совсем ниачем, всего один талант
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