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Трабзонспор может приобрести Коноплянку

Турецкий клуб готов предложить за Коноплянку не более 12 млн евро

  • 30.06.2017 10:37
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ФК Шальке. Евгений Коноплянка
© ФК Шальке. Евгений Коноплянка
Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка является трансферной целью «Трабзонспора».
 
В понедельник, 3 июля, «Трабзонспор» сделает официальное предложение.
 
Президент турецкого клуба готов предложить за Коноплянку не более 12 млн евро.
 
Также игроком интересуется турецкий «Галатасарай».
 
Напомним, новый тренер «Шальке» Доменико Тедеско  заявил, что даст украинцу шанс закрепиться в команде, а решение о его будущем будет принято в начале августа.

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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