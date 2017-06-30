Трабзонспор может приобрести Коноплянку

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка является трансферной целью «Трабзонспора».
В понедельник, 3 июля, «Трабзонспор» сделает официальное предложение.
Президент турецкого клуба готов предложить за Коноплянку не более 12 млн евро.
Также игроком интересуется турецкий «Галатасарай».
Напомним, новый тренер «Шальке» Доменико Тедеско заявил, что даст украинцу шанс закрепиться в команде, а решение о его будущем будет принято в начале августа.
Источник — Футбол 1/Футбол 2
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