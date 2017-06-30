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Фото Роналду с детьми - третье по количеству лайков в Инстаграм

Форвард мадридского «Реала» собрал более 6-ти миллионов лайков за 12 часов

  • 30.06.2017 09:44
  • 989 просмотров
  • 1 комментария
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LETA. Криштиану Роналду
© LETA. Криштиану Роналду
Фотография капитана сборной Португалии Криштиану Роналду с двумя новорожденными детьми заняла третье место по количеству лайков за всю историю Инстаграма. Снимок был опубликован всего 12 часов назад и уже собрал более 6 миллионов 29 тысяч лайков. 
 
У форварда, который уже воспитывает сына Криштиану Роналду-младшего, родились близнецы Ева и Матеу. В связи с этим он покинул расположение национальной команды и пропустит матч Кубка конфедераций за третье место против Мексики.
 
Самым популярным фото в Инстаграме является снимок певицы Бейонсе, объявившей о своей беременности (более 11 миллионов лайков), а второе место занимает фотография другой исполнительницы Селены Гомес.

 

So happy to be able to hold the two new loves of my life 🙏❤

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Источник — Euro-football

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Комментарии
    Tka4enko_85
      Tka4enko_85, 30.06.2017 10:18
    -1
    Токо педикам рожают сурогатные матери. Деткам здоровья.
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