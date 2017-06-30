Фото Роналду с детьми - третье по количеству лайков в Инстаграм

Фотография капитана сборной Португалии Криштиану Роналду с двумя новорожденными детьми заняла третье место по количеству лайков за всю историю Инстаграма. Снимок был опубликован всего 12 часов назад и уже собрал более 6 миллионов 29 тысяч лайков.

У форварда, который уже воспитывает сына Криштиану Роналду-младшего, родились близнецы Ева и Матеу. В связи с этим он покинул расположение национальной команды и пропустит матч Кубка конфедераций за третье место против Мексики.

Самым популярным фото в Инстаграме является снимок певицы Бейонсе, объявившей о своей беременности (более 11 миллионов лайков), а второе место занимает фотография другой исполнительницы Селены Гомес.