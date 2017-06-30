Вундеркинд Аякса готов перейти в Рому

19-летний нападающий «Аякса» Каспер Дольберг готов к продолжению карьеры в составе «Ромы». Датчанин привлек к себе внимание множества европейских клубов благодаря успешному выступлению в минувшем сезоне – форвард отличился 23 раза в 48-ми матчах с учетом всех турниров, а также сделал 8 результативных передач.

«Было бы замечательно для него оказаться в «Роме». Серия А – великолепный чемпионат, очень конкурентный, поэтому Каспер наверняка будет заинтересован в таком трансфере. Хотя на данный момент к нам не поступало конкретных предложений.

Он может остаться в «Аяксе» на следующий сезон, но все зависит от вариантов и предложений. Ему будет трудно отказаться такому великому клубу, как «Рома», – заявил агент игрока.