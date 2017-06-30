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Вундеркинд Аякса готов перейти в Рому

Римский клуб может подписать 19-летнего датчанина

  • 30.06.2017 08:57
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Вундеркинд Аякса готов перейти в Рому
19-летний нападающий «Аякса» Каспер Дольберг готов к продолжению карьеры в составе «Ромы». Датчанин привлек к себе внимание множества европейских клубов благодаря успешному выступлению в минувшем сезоне – форвард отличился 23 раза в 48-ми матчах с учетом всех турниров, а также сделал 8 результативных передач.
 
«Было бы замечательно для него оказаться в «Роме». Серия А – великолепный чемпионат, очень конкурентный, поэтому Каспер наверняка будет заинтересован в таком трансфере. Хотя на данный момент к нам не поступало конкретных предложений.
 
Он может остаться в «Аяксе» на следующий сезон, но все зависит от вариантов и предложений. Ему будет трудно отказаться такому великому клубу, как «Рома», – заявил агент игрока.
 

Источник — Фаеры.Ру

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