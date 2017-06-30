Как Шахтер Редингхаузен обыграл

Ага, Таврия уже вернулась в рЫфЫпЫлЫ. Бред не неси!

Не знаю как другие, но по моему мнению Фонсека поступил правильно, в тренировочный процесс надо в...

Сам чекав новин від Еліни, але ніде нічого немає.Хоч на Еліну після її заяв про травми і переста...

он уже пол года в отпуске.....в федерацию пойдет скоро к Маркевичу

бедняга так устал играть за все сборные всех возрастов и в клубе незаменимый...что теперь в отпус...

Да он из отпуска,судя по его загруженности,уже никогда не выйдет.Даже за сборную отказался играть...