Ювентусу нужны Данило и Бернардески

«Ювентус» окончательно отказался от идеи трансфера полузащитника «Баварии» Дугласа Косты. В качестве прямой альтернативы для него рассматривается игрок «Фиорентины» Федерико Бернардески. «Юве» уже предложил за него 35 миллионов евро.

В качестве замены Дани Алвесу Аллегри хочет видеть защитника «Реала» Данило. Туринцы оформили «сливочным» предложение в размере 15 миллионов евро.