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Ювентусу нужны Данило и Бернардески

Туринцы рассчитывают уложиться в 50 миллионов евро

  • 30.06.2017 08:44
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readfootball.com
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«Ювентус» окончательно отказался от идеи трансфера полузащитника «Баварии» Дугласа Косты. В качестве прямой альтернативы для него рассматривается игрок «Фиорентины» Федерико Бернардески. «Юве» уже предложил за него 35 миллионов евро.
 
В качестве замены Дани Алвесу Аллегри хочет видеть защитника «Реала» Данило. Туринцы оформили «сливочным» предложение в размере 15 миллионов евро.
 

Источник — ФК Ювентус

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