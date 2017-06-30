Агент Зозули: «Зозуля в отпуске и рано говорить о его будущем»

Футбольный агент Владимир Кузьменко, представляющий интересы украинского нападающего испанского «Бетиса» Романа Зозули не спешит комментировать будущее своего подопечного.

«Ещё рано комментировать будущее Романа. Всему своё время. Сейчас Рома с семьёй в отпуске. Вернётся в Испанию, будем разговаривать и решать что и как. Рома считается с моим мнением, но и я в первую очередь всегда уважаю его выбор и всегда на его стороне. 31 августа закрывается трансферное окно. До этого момента будем работать. А там посмотрим. Выбор всегда делает футболист», — сказал Кузьменко.

Напомним, ранее испанская пресса писала, что руководство «Бетиса» решило сократить зарплатную ведомость и включило в соответствующий список, в том числе, и украинского форварда. В то же время почетный президент СК «Днепр-1» Юрий Береза сообщил, что планирует привлечь Зозулю к играм за новую команду.