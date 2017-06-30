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Агент Зозули: «Зозуля в отпуске и рано говорить о его будущем»

Украинского нападающего зовут в СК «Днепр-1»

  • 30.06.2017 08:11
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  • 3 комментария
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Агент Зозули: «Зозуля в отпуске и рано говорить о его будущем»
Футбольный агент Владимир Кузьменко, представляющий интересы украинского нападающего испанского «Бетиса» Романа Зозули не спешит комментировать будущее своего подопечного.
 
«Ещё рано комментировать будущее Романа. Всему своё время. Сейчас Рома с семьёй в отпуске. Вернётся в Испанию, будем разговаривать и решать что и как. Рома считается с моим мнением, но и я в первую очередь всегда уважаю его выбор и всегда на его стороне. 31 августа закрывается трансферное окно. До этого момента будем работать. А там посмотрим. Выбор всегда делает футболист», — сказал Кузьменко.
 
Напомним, ранее испанская пресса писала, что руководство «Бетиса» решило сократить зарплатную ведомость и включило в соответствующий список, в том числе, и украинского форварда. В то же время почетный президент СК «Днепр-1» Юрий Береза сообщил, что планирует привлечь Зозулю к играм за новую команду.
 

Источник — Footboom

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Комментарии
    Владимир Коробко
    Владимир Коробко, 30.06.2017 08:40
    +2
    Да он из отпуска,судя по его загруженности,уже никогда не выйдет.Даже за сборную отказался играть.
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    pavelod
      pavelod, 30.06.2017 08:44
    +3
    бедняга так устал играть за все сборные всех возрастов и в клубе незаменимый...что теперь в отпуске......
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    Алексей Папахин
    online
    Алексей Папахин, 30.06.2017 08:49
    +1
    он уже пол года в отпуске.....в федерацию пойдет скоро к Маркевичу
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