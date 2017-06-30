Юрий МАКСИМОВ: «Молодежь Германии восстановится быстрее»

Бывший полузащитник «Вердера» Юрий Максимов отметил, что сборная Чили имеет шанс победить Германию в финале Кубка конфедераций. Матч состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.
- Как оцените перспективы бундестим в финале?
- Посмотрим, кому повезет больше. Чилийцы удивили, и если также выступят в финале, смогут добиться результата. Немцы могут раскачиваться в начале турнира, но затем прибавляют и всегда настраиваются на решающие встречи. Германия кажется сильнее и может выиграть. Молодежь быстрее восстановится. У новичков будет дополнительная мотивация доказать и закрепиться в национальной команде. Так что они будут рвать и метать, чтобы завоевать первый титул.
Источник — Спорт-Экспресс в России
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