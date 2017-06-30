Сами ХЕДИРА: «Германия показала высочайшую эффективность»

Хавбек «Ювентуса» и сборной Германии Сами Хедира прокомментировал победу своей команды в полуфинале Кубка Конфедераций над Мексикой (4:1).
«Финал! Сегодня команда показала высочайшую эффективность в матче с сильным соперником. Поздравляю сборную Германии», - написал Хедира в Твиттере.
Источник — Sport.ua
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