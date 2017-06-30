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Сами ХЕДИРА: «Германия показала высочайшую эффективность»

Полузащитник сборной Германии рад выходу в финал Кубка Конфедераций

  • 30.06.2017 07:37
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Хавбек «Ювентуса» и сборной Германии Сами Хедира прокомментировал победу своей команды в полуфинале Кубка Конфедераций над Мексикой (4:1).
 
«Финал! Сегодня команда показала высочайшую эффективность в матче с сильным соперником. Поздравляю сборную Германии», - написал Хедира в Твиттере.
 

Источник — Sport.ua

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