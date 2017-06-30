Сами ХЕДИРА: «Германия показала высочайшую эффективность»

Последние комментарии

Интер и Наполи проявляют интерес к Ярмоленко 07:35 — Ossa8860 Нормальная предпродажная обработка потенциального покупателя. Эти вбрасывания в СМИ - не для боле... 07:12 — Эти киберагенты нашу Андрюшу на баблосс разводят и просто знущаються з нашой ридной квитучой та щ...

Кубок Конфедераций. Германия громит Мексику в полуфинале 07:16 — Zhez53 Если в финале немцы выйдут с одним нападающим, похоже, это будет Вернер.

Билеты на Суперкубок Украины будут именными 02:08 — Единорогий Единорог Для тех кто в танке, согласно этому нововведению попасть на стадион сможет только лицо, указанное...