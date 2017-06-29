Андре Хан перешел в Гамбург

«Гамбург» объявил о переходе полузащитника Андре Хана. Ранее футболист защищал цвета «Боруссии» из Менхенгладбаха. Контракт с 26-летним футболистом рассчитан на четыре года. Финансовые детали не разглашаются.

Напомним, Хан уже играл в юношеской команде «Гамбурга» в период с 2008 и 2010 годы.

В прошлом сезоне хавбек провел 30 матчей в Бундеслиге, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.