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Матч за Суперкубок Украины покажут с 26 камер 00:07 — Alexandr Yago Количество камер Ахметканалу не помешает отдельные эпизоды трактовать навыворот прямо в прямом эф...

Интер и Наполи проявляют интерес к Ярмоленко 23:54 — mtitan72 ---Не понятная фраза:наконец-то,он засиделся в Динамо....Что это означает?Такое ощущение,что он у... 23:53 — Petro Fok Шановні журналісти football.sport.ua не пишіть будь ласка всяку несенітницю, це підтверджує вашу ...