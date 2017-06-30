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Зозуля не планирует играть за Днепр-1

Украинский форвард хочет продолжить карьеру в зарубежном клубе

  • 30.06.2017 10:18
  • 2038 просмотров
  • 12 комментария
Метки
ФК Бетис. Роман Зозуля
© ФК Бетис. Роман Зозуля
Нападающий «Бетиса» Роман Зозуля не планирует возвращаться в Украину и играть за СК «Днепр-1».
 
Украинец хочет продолжить карьеру в одном из амбициозных зарубежных клубов, где он будет иметь постоянную игровую практику.
 
Ранее почетный президент СК «Днепр-1» Юрий Береза говорил, что планирует привлечь Зозулю к играм за новую команду.

Источник — ТК Футбол

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Как стоит поступить Роману Зозуле?
  • 41.23% (47)
    1. Принять предложение и играть за СК «Днепр-1»
  • 30.7% (35)
    2. Завязать с футболом и сосредоточиться на другой деятельности
  • 28.07% (32)
    3. Наперекор всему продолжать поиски клуба в Европе
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Комментарии
    Forward_dd
      Forward_dd, 30.06.2017 10:29
    +6
    хехе, главное что бы возможности совпадали в желаниями
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    pulse240
    pulse240, 30.06.2017 10:50
    0
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    При всём пессимизме, Зозуля не такой отработанный материал как Милевский и Алиев. Хотя бы на уровне голландского или бельгийского дивизиона он мог бы смело поиграть, если уж не в ТОП чемпионате.
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    pulse240
    pulse240, 30.06.2017 10:51
    0
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    К тому же ему только 27. Ещё есть время реанимировать карьеру
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    Kruchenyiy
      Kruchenyiy, 30.06.2017 10:56
    +4
    Главное тут "Зозуля не планирует играть" ))) деньги и так платят...
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    zahar-skarceni1979
      zahar-skarceni1979, 30.06.2017 10:59
    +5
    И не ПЛАНИРОВАЛ!!!!ГРОШИ КАПАЮТЬ И ДОБРЕ!!!!
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    Aratt
      Aratt, 30.06.2017 12:17
    +3
    А че ж так? Там точно не будет греть лавку. ))
    "Амбициозный клуб"? Смешно! )))
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    alex8-48
    alex8-48, 30.06.2017 12:31
    +2
    Надеюсь,что через пару лет таким амбиционным клубом будет Днепр-1 и Зозуля вернётся туда,где его любят.
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    Маня Нанова
      Маня Нанова, 30.06.2017 19:26
    +1
    вот вам и патриот сопливый
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    Маня Нанова
      Маня Нанова, 30.06.2017 19:28
    0
    как дело до денег дошло прощай украина
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    alessandro13
      alessandro13, 01.07.2017 13:17
    -1
    Маня Нанова, 30.06.2017 19:26
    вот вам и патриот сопливый
    Дура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!
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    dimonlimonov
      dimonlimonov, 01.07.2017 13:23
    +1
    Надо переходить, два раза такое выгодное для Зозули предложение может не поступить.
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    sheklford
      sheklford, 01.07.2017 16:32
    +1
    pulse240, 30.06.2017 10:50
    При всём пессимизме, Зозуля не такой отработанный материал как Милевский и Алиев. Хотя бы на уровне голландского или бельгийского дивизиона он мог бы смело поиграть, если уж не в ТОП чемпионате.
    почему это отработанный материал? по алиеву все давно уже понятно, а вот миля хоть и пробухал свой талант, но он играет за второсортные клубы и хочет развиваться. это многое говорит о человеке
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