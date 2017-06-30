Зозуля не планирует играть за Днепр-1

Гроші... Адміни задрали, не сайт став а смітник!

чуть не прослезился,как же гордость берёт )))))))))))))))) молодец,Андрюша !

Я просто оставлю это здесь. блин как же приятно!!!! (фаны боруссии)Rainer Marchel: Ярмоленко снов...

За допингом это не по адресу, лучше к Фреду, Срне - они точно подскажут дилера

Ну точно допингом кормят. Слишком много забивает для него.