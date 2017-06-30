Зозуля не планирует играть за Днепр-1

Нападающий «Бетиса» Роман Зозуля не планирует возвращаться в Украину и играть за СК «Днепр-1».
Украинец хочет продолжить карьеру в одном из амбициозных зарубежных клубов, где он будет иметь постоянную игровую практику.
Ранее почетный президент СК «Днепр-1» Юрий Береза говорил, что планирует привлечь Зозулю к играм за новую команду.
Источник — ТК Футбол
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"Амбициозный клуб"? Смешно! )))
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