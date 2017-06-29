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Акименко, Кучеренко і Попов покинули Зірку

У трьох гравців кропивничан завершились контракти

  • 29.06.2017 23:26
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ФК Звезда. Александр Акименко,
© ФК Звезда. Александр Акименко,
Ще в трьох гравців «Зірки» завершились контракти й сторони вирішили їх не пролонговувати. Команду із Кропивницького залишили нападник Олександр Акименко, захисник Олександр Кучеренко й півзахисник Роман Попов.
 
Олександр Акименко в складі «зіркових» дебютував 31 серпня 2014 року у виїзному матчі проти чернівецької «Буковини», який завершився розгромною перемогою «Зірки» з рахунком 4:0. З того часу в червоно-жовтій футболці він провів 60 матчів, у яких забив 5 м’ячів.
 
Дебютним поєдинком для Олександра Кучеренка в складі нашої команди було протистояння з «Гірник-Спортом» 21 березня 2015 року. Поєдинок завершився перемогою «Зірки» з рахунком 2:0. Усього ж захисник провів за кропивницький колектив 66 матчів, забив 9 м’ячів.
 
Роман Попов приєднався до «Зірки» взимку 2016 року й дебютував за команду 26 березня того ж року в поєдинку проти ПФК «Суми». Матч завершився перемогою кропивничан з рахунком 2:0. За півтора сезони він провів у червоно-жовтій футболці 20 ігор, забив 1 м’яч.
 

Источник — ФК Звезда

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