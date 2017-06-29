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Германия
4:1
Мексика
29.06.2017, FT

Кубок Конфедераций. Германия громит Мексику в полуфинале

Горетцка и Вернер забили уже по три гола на турнире

  • 29.06.2017 22:57
  • 1553 просмотров
  • 6 комментария
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twitter.com/fifaworldcup_ru. Германия - Мексика
© twitter.com/fifaworldcup_ru. Германия - Мексика
Во втором полуфинале Кубка Конфедераций сошлись две самые атакующие команды: по итогам группового турнира в активе чемпионов мира было 48 ударов по воротам (в трех матчах!), у чемпионов КОНКАКАФ — 45. Однако все планы команды Хуана Карлоса Осорио спутал «блиц-криг» имени Леона Горетцки. Самый быстрый дубль в истории Кубка Конфедераций, между прочим, оформил хавбек «Шальке»!
 
Уже на 6-й минуте он воспользовался прострелом Бенжамина Хенрихса и в касание пробил впритирку со штангой. Через две минуты принял заброс Тимо Вернера — и послал мяч по тому же адресу. 2:0 к 8-й минуте — выражаясь языком бокса, мексиканцы оказались в состоянии «грогги». К чести мексиканцев, они довольно скоро справились с таким состоянием. Впрочем, и немцы были не прочь отдать мяч и действовать на контратаках. За что едва не поплатились еще до перерыва. Подопечные Осорио провели контратаку «имени Дос Сантосов»: Джовани бил из «убойной» позиции — тер Штеген в «хоккейном» шпагате отбил мяч ногой. Сфера взмыла над штрафной, Джонатан «щучкой» нырнул и головой добивал отскоком от газона, но вратарь «Барселоны» успел вскочить и в «кошачьем» стиле поймал мяч в противоположном углу! «Смотрибельный» момент получился. Вскоре Чичарито пытался перебросить вратаря — удалось, но мяч пролетел чуть выше перекладины. В общем и целом, первый тайм получился боевым и, возможно, чуть несправедливым относительно счета.
 
Во второй половине встречи, тем не менее, европейцы доказали, что они на голову сильнее. В очередной раз отмечаем Юлиана Дракслера: капитан начал атаку, которая в итоге фактически решила исход встречи. Он вывел на угол вратарской Йонаса Хектора, тот решил сыграть наверняка и отпасовал на Тимо Вернера. Форвард «РБ Лейпциг» не сплоховал: 24-й гол в 37-м поединке в нынешнем сезоне — неплохая статистика. Казалось (а так и получилось), что всё идет к крупной победе немцев. Однако на последней минуте Марко Фабиан решился на дальний удар — отметим, что тер Штеген уже начал праздновать победу. Тем не менее, чемпионы мира успели оформить разгром: вышедший на замену Амин Юнес, который в предыдущем поединке не сумел реализовать два выхода тет-а-тет, на сей раз не сплоховал и забил-таки четвертый мяч в ворота мексиканцев.
 
4:1 — Германия в финале сыграет с чилийцами. В поединке за 3-е место Кубка Конфедераций померяются силами сборные Португалии и Мексики. Оба матча состоятся в воскресенье, 2-го июля.


Германия - Мексика - 4:1

Леон Горетцка, 6, 8, Тимо Вернер, 59, Амин Юнес, 90+1 - Марко Фабиан, 90

«Германия»: Марк-Андре тер Штеген, Антонио Рюдигер, Бенжамин Хенрихс, Йонас Хектор, Йосуа Киммих, Маттиас Гинтер, Юлиан Дракслер (Амин Юнес, '81), Себастьян Руди, Леон Горетцка (Эмре Джан, '67), Ларс Штиндль (Юлиан Брандт, '78), Тимо Вернер

«Мексика»: Гильермо Очоа, Нестор Араухо, Джонатан Дос Сантос (Рафаэль Маркес, '66), Эктор Морено, Мигель Лайюн, Освальдо Аланис, Эктор Эррера, Джовани Дос Сантос, Хавьер Акино (Ирвинг Лосано, '46), Рауль Хименес, Чичарито

Эмре Джан, 72. - Рауль Хименес, 55.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vuyko47
      vuyko47, 29.06.2017 22:59
    +1
    Ну как не вспомнить старую поговорку, что в футбол играют все, а выигрывают немцы. У мексиканцев ничего не лезло в ворота, за исключением удара в конце игры, а немцы ещё пару выходов один на один не реализовали. Перед началом турнира ставил на победу Чили, а теперь сомневаюсь.
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    saucheur1
      saucheur1, 29.06.2017 23:03
    0
    увлекательные матчи, на великолепных заполненных стадионах!!генеральную репетицию перед главным турниром уже можно назвать удавшейся!!
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    Brian10
      Brian10, 29.06.2017 23:06
    -2
    У немцев как и 3 года назад нет конкурентов на больших турнирах.
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    vladi_goal
      vladi_goal, 29.06.2017 23:07
    +1
    saucheur1, 29.06.2017 23:03
    увлекательные матчи, на великолепных заполненных стадионах!!генеральную репетицию перед главным турниром уже можно назвать удавшейся!!
    Читал, что в рашке хотят блокировть русскоязычные сайты других стран, поскорее бы...
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    iniesta73
      iniesta73, 29.06.2017 23:34
    0
    Немцы хоть и резервом играют,финал будет интересным,как и два полуфинала,разные школы,Европа-Южная Америка,это всегда
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    Михайло Юнчик
    online
      Михайло Юнчик, 29.06.2017 23:40
    0
    Льов додав собі головної болі . Грае без лідерів . А що йому робити через рік ? На ЧС зхочуть поїхати всі.
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