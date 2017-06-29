Кубок Конфедераций. Германия громит Мексику в полуфинале

Во втором полуфинале Кубка Конфедераций сошлись две самые атакующие команды: по итогам группового турнира в активе чемпионов мира было 48 ударов по воротам (в трех матчах!), у чемпионов КОНКАКАФ — 45. Однако все планы команды Хуана Карлоса Осорио спутал «блиц-криг» имени Леона Горетцки. Самый быстрый дубль в истории Кубка Конфедераций, между прочим, оформил хавбек «Шальке»!

Уже на 6-й минуте он воспользовался прострелом Бенжамина Хенрихса и в касание пробил впритирку со штангой. Через две минуты принял заброс Тимо Вернера — и послал мяч по тому же адресу. 2:0 к 8-й минуте — выражаясь языком бокса, мексиканцы оказались в состоянии «грогги». К чести мексиканцев, они довольно скоро справились с таким состоянием. Впрочем, и немцы были не прочь отдать мяч и действовать на контратаках. За что едва не поплатились еще до перерыва. Подопечные Осорио провели контратаку «имени Дос Сантосов»: Джовани бил из «убойной» позиции — тер Штеген в «хоккейном» шпагате отбил мяч ногой. Сфера взмыла над штрафной, Джонатан «щучкой» нырнул и головой добивал отскоком от газона, но вратарь «Барселоны» успел вскочить и в «кошачьем» стиле поймал мяч в противоположном углу! «Смотрибельный» момент получился. Вскоре Чичарито пытался перебросить вратаря — удалось, но мяч пролетел чуть выше перекладины. В общем и целом, первый тайм получился боевым и, возможно, чуть несправедливым относительно счета.

Во второй половине встречи, тем не менее, европейцы доказали, что они на голову сильнее. В очередной раз отмечаем Юлиана Дракслера: капитан начал атаку, которая в итоге фактически решила исход встречи. Он вывел на угол вратарской Йонаса Хектора, тот решил сыграть наверняка и отпасовал на Тимо Вернера. Форвард «РБ Лейпциг» не сплоховал: 24-й гол в 37-м поединке в нынешнем сезоне — неплохая статистика. Казалось (а так и получилось), что всё идет к крупной победе немцев. Однако на последней минуте Марко Фабиан решился на дальний удар — отметим, что тер Штеген уже начал праздновать победу. Тем не менее, чемпионы мира успели оформить разгром: вышедший на замену Амин Юнес, который в предыдущем поединке не сумел реализовать два выхода тет-а-тет, на сей раз не сплоховал и забил-таки четвертый мяч в ворота мексиканцев.

4:1 — Германия в финале сыграет с чилийцами. В поединке за 3-е место Кубка Конфедераций померяются силами сборные Португалии и Мексики. Оба матча состоятся в воскресенье, 2-го июля.



Германия - Мексика - 4:1

Леон Горетцка, 6, 8, Тимо Вернер, 59, Амин Юнес, 90+1 - Марко Фабиан, 90

«Германия»: Марк-Андре тер Штеген, Антонио Рюдигер, Бенжамин Хенрихс, Йонас Хектор, Йосуа Киммих, Маттиас Гинтер, Юлиан Дракслер (Амин Юнес, '81), Себастьян Руди, Леон Горетцка (Эмре Джан, '67), Ларс Штиндль (Юлиан Брандт, '78), Тимо Вернер

«Мексика»: Гильермо Очоа, Нестор Араухо, Джонатан Дос Сантос (Рафаэль Маркес, '66), Эктор Морено, Мигель Лайюн, Освальдо Аланис, Эктор Эррера, Джовани Дос Сантос, Хавьер Акино (Ирвинг Лосано, '46), Рауль Хименес, Чичарито

Эмре Джан, 72. - Рауль Хименес, 55.