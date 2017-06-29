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Вхід на матчі збірної України буде по документам, що засвідчують особу

Це робитиметься заради безпеки на стадіоні

  • 29.06.2017 22:49
  • 449 просмотров
  • 3 комментария
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ФК Металлист
© ФК Металлист

Журналіст телеканалу «2+2» Роман Бебех розповів про нововведення, котрі чекають українських уболівальників при купівлі квитків на матчі збірної України.

«При ФФУ створено наглядову раду з розповсюдження квитків на матчі національної збірної. І сьогодні відбулось перше її засідання. 

Отож, на наступний домашній матч національної збірної України проти Туреччини квитки будуть продаватись не лише на документи, але й при вході кожного уболівальника перевірять на наявність паспорта чи водійського посвідчення, яке має відповідати імені, написаному на квитку. Тобто кожен глядач буде ідентифікованим. Раніше УФІ-ФФУ-маркетинг продавали по 4 квитки на документ. Тепер лише один. Я впевнений, що знайдеться тисячі фанів, яким це нововведення не сподобається.

Але це робитиметься заради безпеки на стадіоні. Ми всі хочемо рухатись у бік цивілізації. Де кожна людина має персонально відповідати за вчинені дії на стадіоні. І щоб потім ніхто не розповідав байки про “оплот”, який працював на чиєсь замовлення.

Тому відтепер нам потрібно вчитись приходити на стадіон не за 15 хвилин до старту матчу, а раніше. Бо перевірка документів суттєво збільшить час проходження через турнікети та стюардів.
Скажу одразу, що нововведення повністю не вбереже нас від спекулянтів. Та суттєво має створити для них проблеми. Але якщо ця проблема й надалі буде масовою, то проговорено варіанти як ще більше заблокувати «квитковий-бізнес», - написав на своїй сторінці у Facebook журналіст.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    Alexandr Yago
    online
      Alexandr Yago, 29.06.2017 23:13
    0
    Угумм... Только вот кто будет сверять рожи залетных "папуасов" провокаторов с левыми документами? Все же понимают, что это ничего не даст в реальности - и по документам без проблем вкатят на стадион хоть танк, не говоря о ящиках пиро. Банданы никто не отменял. Но по заказу залетные и без них по левым докам пройдут - дело черное сделают и до свиданья. Без проблем вон шарились по секторам ультрас! Без каких либо проблем.
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    Борис Успенский
      Борис Успенский, 29.06.2017 23:35
    0
    Alexandr Yago, 29.06.2017 23:13
    Без проблем вон шарились по секторам ультрас! Без каких либо проблем.
    Хи, скажем в Харькове, если ментам будет поставлена задача порядка, то на ОСК Металлист все даже воздух будут портить согласно стоимости билета. А на ОСК Олимпийский в Киеве, проходной двор и менты, как жирные коты, им лень даже мышей ловить.)))))) Столица есть столица, там даже бардак особенный.
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    Alexandr Yago
    online
      Alexandr Yago, 29.06.2017 23:44
    0
    Ну конечно. Меряться сейчас начнем пис.юнами - где у кого какой стадион класснее? . Только без толку - речь не только об олимпийском. Будет заказ - любой стадион скомпрометируют без проблем. Как было во Львове, Киеве и Всех городах на матчах международного уровня. При том, что все в камерах утыкано, но реагирование и пресекание на местах через опу ВЕЗДЕ.
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