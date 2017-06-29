Вхід на матчі збірної України буде по документам, що засвідчують особу

Журналіст телеканалу «2+2» Роман Бебех розповів про нововведення, котрі чекають українських уболівальників при купівлі квитків на матчі збірної України.

«При ФФУ створено наглядову раду з розповсюдження квитків на матчі національної збірної. І сьогодні відбулось перше її засідання.

Отож, на наступний домашній матч національної збірної України проти Туреччини квитки будуть продаватись не лише на документи, але й при вході кожного уболівальника перевірять на наявність паспорта чи водійського посвідчення, яке має відповідати імені, написаному на квитку. Тобто кожен глядач буде ідентифікованим. Раніше УФІ-ФФУ-маркетинг продавали по 4 квитки на документ. Тепер лише один. Я впевнений, що знайдеться тисячі фанів, яким це нововведення не сподобається.

Але це робитиметься заради безпеки на стадіоні. Ми всі хочемо рухатись у бік цивілізації. Де кожна людина має персонально відповідати за вчинені дії на стадіоні. І щоб потім ніхто не розповідав байки про “оплот”, який працював на чиєсь замовлення.

Тому відтепер нам потрібно вчитись приходити на стадіон не за 15 хвилин до старту матчу, а раніше. Бо перевірка документів суттєво збільшить час проходження через турнікети та стюардів.

Скажу одразу, що нововведення повністю не вбереже нас від спекулянтів. Та суттєво має створити для них проблеми. Але якщо ця проблема й надалі буде масовою, то проговорено варіанти як ще більше заблокувати «квитковий-бізнес», - написав на своїй сторінці у Facebook журналіст.