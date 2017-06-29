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ЛЕ. Бейтар выиграл у Вашаша, уступая в два мяча на 88 минуте

В Лиге Европы зафиксирован невероятный камбек

  • 29.06.2017 22:15
  • 585 просмотров
  • 1 комментария
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twitter.com/IsraelFooty5
© twitter.com/IsraelFooty5
В концовке поединке Лиги Европы между израильским «Бейтаром» и венгерским «Вашашом» произошла настоящая драма. За 2 минуты до конца матча, проигрывая со счетом 1:3, хозяева поля умудрились найти в себе силы и не только сравнять счет, но и забить победный гол на второй компенсированной минуте.
 
Такому камбеку могут позавидовать даже «Ливерпуль» и «Ман Юнайтед».
 
Лига Европы. 1-й квалификационный раунд

«Бейтар»– «Вашаш» – 4:3
Голы: 1:0 - 19 Жеоржиньо, 1:1 - 36 Павлов, 1:2 - 43 Павлов, 1:3 - 52 Кульчар, 2:3 - 88 Бенаюн, 3:3 - 90 Веред, 4:3 - 90 Сабо.


Источник — Sport.ua

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Комментарии
    diogendog
    online
      diogendog, 29.06.2017 22:38
    0
    О, и Йожеф Йожефович тут до сих пор играет.
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