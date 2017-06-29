В концовке поединке Лиги Европы между израильским «Бейтаром» и венгерским «Вашашом» произошла настоящая драма. За 2 минуты до конца матча, проигрывая со счетом 1:3, хозяева поля умудрились найти в себе силы и не только сравнять счет, но и забить победный гол на второй компенсированной минуте.

Такому камбеку могут позавидовать даже «Ливерпуль» и «Ман Юнайтед».

Лига Европы. 1-й квалификационный раунд

«Бейтар»– «Вашаш» – 4:3

Голы: 1:0 - 19 Жеоржиньо, 1:1 - 36 Павлов, 1:2 - 43 Павлов, 1:3 - 52 Кульчар, 2:3 - 88 Бенаюн, 3:3 - 90 Веред, 4:3 - 90 Сабо.



