Александр ЗУБКОВ: «Обидно, что из-за своих ошибок пропустили три мяча»

«Мне понравилась команда соперника, достойно играла против нас. У «Шахтера» было много моментов: забили четыре мяча, правда, из-за своих ошибок пропустили три, немного обидно. Сбор только начался, еще есть время, чтобы внести нужные коррективы. Действовали на фоне небольшой усталости, но для подготовительного периода это нормально.

Сейчас закладывается фундамент на предстоящий сезон, еще несколько дней нужно для адаптации, потом организм привыкнет к нагрузке и будет полегче», – сказал Зубков.