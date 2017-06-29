Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Александр ЗУБКОВ: «Обидно, что из-за своих ошибок пропустили три мяча»

Форвард «Шахтера» – победе над «Редингхаузеном»

  • 29.06.2017 21:56
  • 504 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Александр Зубков
© ФК Шахтер Донецк. Александр Зубков
Нападающий «Шахтера» Александр Зубков поделился впечатлениями от первого контрольного поединка на сборе в Германии.
 
«Мне понравилась команда соперника, достойно играла против нас. У «Шахтера» было много моментов: забили четыре мяча, правда, из-за своих ошибок пропустили три, немного обидно. Сбор только начался, еще есть время, чтобы внести нужные коррективы. Действовали на фоне небольшой усталости, но для подготовительного периода это нормально.
 
Сейчас закладывается фундамент на предстоящий сезон, еще несколько дней нужно для адаптации, потом организм привыкнет к нагрузке и будет полегче», – сказал Зубков. 

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.