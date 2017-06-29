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Президент Монпелье скончался во время празднования своего 74-летия

У Луи Николлена случился инфаркт

  • 29.06.2017 21:47
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ФК Монпелье. Луи Николлен
© ФК Монпелье. Луи Николлен

Президент и владелец «Монпелье» Луи Николлен скончался во время празднования своего 74-летия. Прямо в ресторане у функционера случился сердечный приступ. Позже он скончался в больнице.

Николлен приобрел «Монпелье» в 1974 году. С тех пор и по сей день он оставался президентом и основным акционером клуба. При нём «Монпелье» впервые в своей истории выиграл чемпионат Франции в сезоне-2011/12, а также побеждал в Кубке Франции в 1990 году.

Источник — Twitter

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