Президент Монпелье скончался во время празднования своего 74-летия

Президент и владелец «Монпелье» Луи Николлен скончался во время празднования своего 74-летия. Прямо в ресторане у функционера случился сердечный приступ. Позже он скончался в больнице.
Николлен приобрел «Монпелье» в 1974 году. С тех пор и по сей день он оставался президентом и основным акционером клуба. При нём «Монпелье» впервые в своей истории выиграл чемпионат Франции в сезоне-2011/12, а также побеждал в Кубке Франции в 1990 году.
Источник — Twitter
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