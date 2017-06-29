Локомотив сделал предложение Шахтеру по Арабидзе

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Интер и Наполи проявляют интерес к Ярмоленко 22:34 — evilkiller107 Ярмоле нужно менять агента ибо не может сделать его трансфер в топ клуб уже столько времени

Германия - Мексика 22:34 — jwls Бедные мексиканцы - незаслуженный счет( 22:32 — Georgy Ivanov Что правда глаза режет Это все что ты смог ответить Дорогу покажешь пилигримм? 22:30 — babacaman идите на ксуй георги маму вашу иванов.

Время Алексея Лэня в Финиксе подошло к концу? 22:30 — celenia_gri категорически согласен с первым комментарием, но есть ещё варианты (минималка в финиксе, и трейд ...

ОФИЦИАЛЬНО: Беланда перешел в Галатасарай 22:23 — vaz21061982 Какое подлаталось они его за 11 лямов покупали