Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Локомотив сделал предложение Шахтеру по Арабидзе

Московский клуб планирует усилиться полузащитником «Шахтера»

  • 29.06.2017 21:41
  • 738 просмотров
  • 0 комментария
Метки
gff.ge. Гиорги Арабидзе
© gff.ge. Гиорги Арабидзе

Футбольный агент Михаил Метревели, который представляет интересы полузащитника «Шахтера» Гиоргия Арабидзе, заявил, что «Локомотив» сделал предложение по трансферу игрока.

«Московский «Локомотив» сделал официальное предложение «Шахтеру» по трансферу Гиоргия Арабидзе», – написал Метревели на своей странице в Facebook.

Напомним, Арабидзе перешел в «Шахтер» в 2015 году из тбилисского «Локомотива».

Источник — Facebook.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.