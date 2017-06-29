Локомотив сделал предложение Шахтеру по Арабидзе

Футбольный агент Михаил Метревели, который представляет интересы полузащитника «Шахтера» Гиоргия Арабидзе, заявил, что «Локомотив» сделал предложение по трансферу игрока.
«Московский «Локомотив» сделал официальное предложение «Шахтеру» по трансферу Гиоргия Арабидзе», – написал Метревели на своей странице в Facebook.
Напомним, Арабидзе перешел в «Шахтер» в 2015 году из тбилисского «Локомотива».
Источник — Facebook.com
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