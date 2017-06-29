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Шахтер обыграл Редингхаузен в товарищеском матче

«Горняки» провели первый контрольный поединок на сборах

  • 29.06.2017 20:42
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ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк
29 июня «Шахтер» провел первый контрольный матч на летних сборах в Германии.
 
«Шахтер» (Донецк, Украина) – «Редингхаузен» (Редингхаузен, Германия) – 4:3 (1:1)
Голы: 0:1 Меллеринг (12), 1:1 Тайсон (32), 2:1 Феррейра (55), 2:2 Штефен (72), 3:2 Срна (77), 4:2 Алан Патрик (85), 4:3 Брошл (87)
 
«Шахтер»: Кудрик (Шевченко, 46), Бутко (Срна, 46), Хочолава (Кривцов, 46), Ордец (Ракицкий, 46), Исмаили (Азеведо, 46), Степаненко (к) (Малышев, 46), Танковский (Алан Патрик, 46), Зубков (Петряк, 31; Марлос, 46), Тайсон (Дентиньо, 46), Бернард (Коваленко, 46), Бланко Лещук (Феррейра, 46)
 
«Редингхаузен»: Хайман (Шенвельдер, 46), Кништок (Л. Кунце, 46), Хардер (Хиппе, 46), Флотмен (Калкан, 60), Латковски, Ф. Кунце (Дантас, 46), Мерц (Качиноглу, 46), Бюльтер (к) (Шлоттке, 46), Меллеринг (Иллиг, 46), Лунга (Брошл, 46), Энгельман (Штефен, 46)
 
 
 
 
 

Источник — ФК Шахтер

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