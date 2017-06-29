ГЕНИНСОН: «Президент Стали пообещал, что клуб будет играть в УПЛ»

Президент УПЛ Владимир Генинсон не подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что «Десна» и «Сталь» планируют слияние, а также заверил, что команда из Каменского будет участвовать с следующем сезоне УПЛ.

«Не владею такой информацией. Мы постоянно общаемся с менеджментом «Стали», и насколько мне известно, они уже начали свою подготовку, бюджет сверстан, есть подтверждение, что команда будет играть.

Более того, есть устное подтверждение от президента клуба, что они будут играть до конца сезона и таким образом построен бюджет.

Вы же видели, что они сейчас делают упор на молодых игроков, то есть сняли с себя самую большую затратную часть – зарплатную. Поэтому, я думаю, что они будут играть и доиграют до конца сезона», – сказал Генинсон.