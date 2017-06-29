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Интер и Наполи проявляют интерес к Ярмоленко

Итальянские клубы планируют побороться за украинского вингера в летнее межсезонье

  • 29.06.2017 20:03
  • 1633 просмотров
  • 7 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко
© ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко попал в сферу интересов нескольких клубов Серии А. По информации итальянских СМИ, на 28-летнего футболиста претендуют «Интер» и «Наполи».

Приоритетной целью неаполитанцев является игрок «Бордо» Адам Уна, украинец рассматривается как альтернативный вариант. Что касается «Интера», то руководство «нерра-дзурри» уже связалось с агентом футболиста.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко может перейти в «Баварию».

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Комментарии
    wolfwolf777
      wolfwolf777, 29.06.2017 20:06
    -3
    .... пистец!!!
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    stas0809
      stas0809, 29.06.2017 20:17
    0
    А теперь нужно, что бы интерес перерос в флирт, потом в стадию ухаживаний и после всего в серьезные отношения А то интересуются многие,а как только решится - все в кусты
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    WADO 1976
    online
      WADO 1976, 29.06.2017 20:41
    -5
    В Интерне и Наполи унитазы некому чистить ? На большее еэо дерево не сгодится !
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    vital_910
      vital_910, 29.06.2017 20:41
    +1
    Уже как то надоело. Продали его бы уже. Бавария конечно лучше.
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    serge1234
    online
      serge1234, 29.06.2017 20:49
    +2
    WADO 1976, 29.06.2017 20:41
    В Интерне и Наполи унитазы некому чистить ? На большее еэо дерево не сгодится !
    https://www.facebook.com/people/Вадим-Гальцев/100009529250898
    Вадик, все поняли, ты в Диканьке сортиры чистишь. Не нужно тут свои услуги рекламировать. Тут был еще один говновоз, твой брат, ассенизатором работал
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    ivangroznii
    online
      ivangroznii, 29.06.2017 20:54
    -3
    Уже не смешно...
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    ryk74
    online
      ryk74, 29.06.2017 20:55
    -2
    І вже заплутався й списав блокнот. Підрахував зацікавлені клуби й офігів мабуть Шерон Стоун стільки не хотіли.
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