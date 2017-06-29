Интер и Наполи проявляют интерес к Ярмоленко

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко попал в сферу интересов нескольких клубов Серии А. По информации итальянских СМИ, на 28-летнего футболиста претендуют «Интер» и «Наполи».
Приоритетной целью неаполитанцев является игрок «Бордо» Адам Уна, украинец рассматривается как альтернативный вариант. Что касается «Интера», то руководство «нерра-дзурри» уже связалось с агентом футболиста.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко может перейти в «Баварию».
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Вадик, все поняли, ты в Диканьке сортиры чистишь. Не нужно тут свои услуги рекламировать. Тут был еще один говновоз, твой брат, ассенизатором работал
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