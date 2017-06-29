База Металлиста готова принять сборную Украины

Футбольный клуб «Металлист» до сих пор существует на бумаге, хотя такой команды уже нет. Но клубная инфраструктура в Харькове осталась.

На базе «Металлиста» в поселке Высокий, где раньше работало 80 человек обслуживающего персонала, сейчас есть несколько охранников, а также два дедушки, которые вместе с администратором следят за полями. Но стоит отдать должное оставшемуся персоналу, качество полей поддерживается на высоком уровне.

На базе Металлиста функционирует тренажерный зал, где есть все для работы футболистов. Также действует банный комплекс и несколько бассейнов, конференц-зал, где команда может проводить теоретические занятия, столовая и гостиница, в номерах которой есть все необходимое для проживания футболистов.

Напомним, 2 сентября сборная Украины проведет матч отборочного турнира ЧМ-2018 с Турцией в Харькове Но остановится ли она именно на базе «Металлиста», большой вопрос.

Олег БАРКОВ