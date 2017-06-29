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База Металлиста готова принять сборную Украины

Клубная инфраструктура харьковской команды продолжает функционировать

  • 29.06.2017 18:58
  • 427 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Олег Барков
© Олег Барков
Футбольный клуб «Металлист» до сих пор существует на бумаге, хотя такой команды уже нет. Но клубная инфраструктура в Харькове осталась.
 
На базе «Металлиста» в поселке Высокий, где раньше работало 80 человек обслуживающего персонала, сейчас есть несколько охранников, а также два дедушки, которые вместе с администратором следят за полями. Но стоит отдать должное оставшемуся персоналу, качество полей поддерживается на высоком уровне.
 
 
На базе Металлиста функционирует тренажерный зал, где есть все для работы футболистов. Также действует банный комплекс и несколько бассейнов, конференц-зал, где команда может проводить теоретические занятия, столовая и гостиница, в номерах которой есть все необходимое для проживания футболистов.
 
Напомним, 2 сентября сборная Украины проведет матч отборочного турнира ЧМ-2018 с Турцией в Харькове Но остановится ли она именно на базе «Металлиста», большой вопрос.
 
Олег БАРКОВ
 

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    Dynamo_s_Dnepra
    online
      Dynamo_s_Dnepra, 29.06.2017 19:05
    -3
    А автобус Олимпика что там забыл?
    Ссылка
    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 29.06.2017 19:10
    +1
    Dynamo_s_Dnepra, 29.06.2017 19:05
    А автобус Олимпика что там забыл?
    Они сейчас там тренируются
    Ссылка
    LembergWestUkraine
    online
      LembergWestUkraine, 29.06.2017 19:21
    -1
    Сєпарский автобус на базі!
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