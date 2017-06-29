Ювентус подтвердил уход Дани Алвеса

Бразильский защитник Дани Алвес разорвал контракт с «Ювентусом». Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.
34-летний футболист сыграл в составе «Старой синьоры» 33 матча, в которых забил 6 голов. В прошлом сезоне Алвес в составе «Ювентуса» выиграл чемпионат Италии, Кубок Италии, а также сыграл в финале Лиги чемпионов.
Контракт бразильца с итальянцами был рассчитан до лета 2018 года.
Ранее сообщалось, что Алвес перейдет в «Манчестер Сити».
Источник — ФК Ювентус
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