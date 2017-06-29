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Ювентус подтвердил уход Дани Алвеса

Бразилец расторг контракт с туринским клубом

  • 29.06.2017 18:30
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ФК Ювентус. Дани Алвес
© ФК Ювентус. Дани Алвес

Бразильский защитник Дани Алвес разорвал контракт с «Ювентусом». Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.

34-летний футболист сыграл в составе «Старой синьоры» 33 матча, в которых забил 6 голов. В прошлом сезоне Алвес в составе «Ювентуса» выиграл чемпионат Италии, Кубок Италии, а также сыграл в финале Лиги чемпионов.

Контракт бразильца с итальянцами был рассчитан до лета 2018 года.

Ранее сообщалось, что Алвес перейдет в «Манчестер Сити».

Источник — ФК Ювентус

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