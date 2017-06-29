Роберто МОРАЛЕС: «Їдете грати у Росію, пам'ятайте про наслідки»

Коментатор телеканалів «Футбол 1» і «Футбол 2» Роберто Моралес висловив думку щодо гри українських футболістів у чемпіонаті Росії.

— Як дивитеся на те, що українські футболісти їздять грати у Росію?

— Це їхнє законне право. Але будь-яка людина публічної професії має пам'ятати про наслідки. Хлопці, їдете грати у Росію, то потім не ображайтеся, коли вас називатимуть гумовими виробами. Це життя. Ви маєте право робити все, що вам хочеться у рамках чинного законодавства, а люди мають право ставитися до вас у межах чинного законодавства. І не треба потім ображено все звалювати на політику.

— Чи їхати збірній України на Кубок світу-2018 у Росію, якщо вона туди вийде?

— Турнір може не пройти в Росії. До кінця літа це повинні остаточно вирішити. Далі немає куди тягти. І так уже минули всі критичні терміни. 10 років тому таке не сталося б. Зараз політична ситуація світу така, що шанс є. Ми також пам'ятаємо про всі допінгові скандали.