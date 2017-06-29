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Роберто МОРАЛЕС: «Їдете грати у Росію, пам'ятайте про наслідки»

Відомий коментатор – про українських футболістів, що їздять грати у Росію

  • 29.06.2017 18:21
  • 1143 просмотров
  • 6 комментария
Метки
sport.ua, Роберто Моралес
© sport.ua, Роберто Моралес
Коментатор телеканалів «Футбол 1» і «Футбол 2» Роберто Моралес висловив думку щодо гри українських футболістів у чемпіонаті Росії.
 
— Як дивитеся на те, що українські футболісти їздять грати у Росію?
— Це їхнє законне право. Але будь-яка людина публічної професії має пам'ятати про наслідки. Хлопці, їдете грати у Росію, то потім не ображайтеся, коли вас називатимуть гумовими виробами. Це життя. Ви маєте право робити все, що вам хочеться у рамках чинного законодавства, а люди мають право ставитися до вас у межах чинного законодавства. І не треба потім ображено все звалювати на політику.
 
— Чи їхати збірній України на Кубок світу-2018 у Росію, якщо вона туди вийде?
— Турнір може не пройти в Росії. До кінця літа це повинні остаточно вирішити. Далі немає куди тягти. І так уже минули всі критичні терміни. 10 років тому таке не сталося б. Зараз політична ситуація світу така, що шанс є. Ми також пам'ятаємо про всі допінгові скандали.

Источник — Газета по-украински

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Комментарии
    oyuioyuoyuoyu
      oyuioyuoyuoyu, 29.06.2017 18:35
    -5
    Слишком умный чтоб каждому диктовать условия. У президента бизнес в Липецке,пол Украины на заработках в Москве,Санкт Петербург,Крым.
    Ссылка
    rotoff
    rotoff, 29.06.2017 18:42
    -5
    Истинный "украинец" с чисто украинским именем и фамилией Роберто Моралес
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    Joe777
      Joe777, 29.06.2017 18:47
    +3
    rotoff, 29.06.2017 18:42
    Истинный "украинец" с чисто украинским именем и фамилией Роберто Моралес

    Он имеет полное право так говорить. потому что он участвовал в АТО
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    Tyigena
      Tyigena, 29.06.2017 18:47
    +1
    rotoff, 29.06.2017 18:42
    Истинный "украинец" с чисто украинским именем и фамилией Роберто Моралес
    а,что истинный украинец должен быть "rotoff"?
    так назовись "вротенко"
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    Андрей Шевченко
      Андрей Шевченко, 29.06.2017 18:54
    +4
    oyuioyuoyuoyu, 29.06.2017 18:35
    Слишком умный чтоб каждому диктовать условия. У президента бизнес в Липецке,пол Украины на заработках в Москве,Санкт Петербург,Крым.
    епа вата полнейшая иди тлей
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    bsdmk
      bsdmk, 29.06.2017 19:23
    +1
    Прав!
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