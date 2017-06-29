ОФИЦИАЛЬНО: Беланда перешел в Галатасарай

Марокканский полузащитник киевского футбольного клуба «Динамо» Юнес Беланда подписал контракт с турецким «Галатасараем». Об этом сообщает официальный твиттер стамбульского клуба.
Трансфер марокканца обойдется туркам в восемь млн евро, и еще один миллион будет выплачен в качестве бонусов. Рассчитываться за игрока турки будут полтора года.
Напломним, «Галатасараю» не удалось сбить цену на полузащитника «Динамо» Юнеса Беланду. Изначально стамбульский клуб предпринимал попытки подписать игрока за 4 млн евро. В ходе переговоров эта сумма выросла до 6,5 млн. В итоге стороны сошлись на 8 млн.
В «Динамо» Юнес Беланда перешел летом 2013 года. В составе «бело-синих» марокканец сыграл 88 матчей и забил 11 голов.
Так игрока встречали в Стамбуле.
Belhanda erken başladı..— İnandık Biz Sizlere (@inandkbzszlere) 29 июня 2017 г.
1,2,3 CİMBOMBOM! pic.twitter.com/vaz5YteZGm
Younes Belhanda, Galatasaray atkısıyla! pic.twitter.com/I2XXz4hJN2— İnandık Biz Sizlere (@inandkbzszlere) 29 июня 2017 г.
Источник — Sport.ua
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