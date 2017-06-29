ОФИЦИАЛЬНО: Беланда перешел в Галатасарай

Марокканский полузащитник киевского футбольного клуба «Динамо» Юнес Беланда подписал контракт с турецким «Галатасараем». Об этом сообщает официальный твиттер стамбульского клуба.



Трансфер марокканца обойдется туркам в восемь млн евро, и еще один миллион будет выплачен в качестве бонусов. Рассчитываться за игрока турки будут полтора года.



Напломним, «Галатасараю» не удалось сбить цену на полузащитника «Динамо» Юнеса Беланду. Изначально стамбульский клуб предпринимал попытки подписать игрока за 4 млн евро. В ходе переговоров эта сумма выросла до 6,5 млн. В итоге стороны сошлись на 8 млн.

В «Динамо» Юнес Беланда перешел летом 2013 года. В составе «бело-синих» марокканец сыграл 88 матчей и забил 11 голов.



Так игрока встречали в Стамбуле.