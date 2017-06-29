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ОФИЦИАЛЬНО: Беланда перешел в Галатасарай

Трансфер марокканца стоит туркам 8 млн евро, и еще один миллион будет выплачен в качестве бонусов

  • 29.06.2017 18:08
  • 2152 просмотров
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twitter.com/GalatasaraySK
© twitter.com/GalatasaraySK

Марокканский полузащитник киевского футбольного клуба «Динамо» Юнес Беланда подписал контракт с турецким «Галатасараем». Об этом сообщает официальный твиттер стамбульского клуба.

Трансфер марокканца обойдется туркам в восемь млн евро, и еще один миллион будет выплачен в качестве бонусов. Рассчитываться за игрока турки будут полтора года. 

Напломним, «Галатасараю» не удалось сбить цену на полузащитника «Динамо» Юнеса Беланду. Изначально стамбульский клуб предпринимал попытки подписать игрока за 4 млн евро. В ходе переговоров эта сумма выросла до 6,5 млн. В итоге стороны сошлись на 8 млн.

В «Динамо» Юнес Беланда перешел летом 2013 года. В составе «бело-синих» марокканец сыграл 88 матчей и забил 11 голов.

Так игрока встречали в Стамбуле.

Источник — Sport.ua

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