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Динамо Киев (U-15) - Шахтер Донецк (U-15). Видео LIVE

Смотрите трансляцию матча ДЮФЛУ «Динамо Киев» - «Шахтер Донецк»

  • 29.06.2017 18:07
  • 529 просмотров
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Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию матча ДЮФЛУ «Динамо Киев» - «Шахтер Донецк»:
 

 

Источник — Sport.ua

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