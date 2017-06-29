Лига Европы: пока без украинских клубов, но с когортой наших игроков

Сегодня, в четверг, стартует очередной розыгрыш Лиги Европы. В рамках первого квалификационного раунда состоится 50 поединков. Естественно, не обойдется и без участия украинских игроков, хоть наши клубы сегодня и не играют.
К примеру, в составе польских клубов числится сразу три украинца, которые имеют шанс сегодня появиться на поле.
Владимир Костевич сыграет за «Лех», Романчук и Хомченовский в составе «Ягеллонии».
За грузинское «Динамо» Батуми выступает Анатолий Тимофеев, Александр Нойок за «Динамо» Минск, Дмитрий Лепа за «Осиек». Евгений Павлов выйдет на поле в форме венгерского «Бешаша».
Расписание матчей Лиги Европы вы можете увидеть по ссылке.
Источник — Sport.ua
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