Вида и Вукоевич присоединились к Динамо на сборе в Австрии

В ожидании первых контрольных матчей динамовцы проводят в австрийском Зеефельде по две тренировки в день.



Третьим рабочим языком в альпийском лагере киевлян, наряду с английским и русским, впору вводить хорватский. Практически одновременно в Зеефельд прибыли получивший после матчей за сборную дополнительный отпуск Домагой Вида (поначалу ему предстоит отдельная работа под присмотром наставника по физподготовке Виталия Кулыбы вместе с Андреем Ярмоленко, Тамашем Кадаром и Николаем Морозюком) и новый селекционер по Балканскому региону и странам центральной Европы, а в прошлом - системообразующий полузащитник «Динамо» Огнен Вукоевич.



Здесь встрече с ними был очень рад соотечественник - Ромео Вендлер, до недавних пор отвечавший в немецком «Хоффенхайме» за тактическую направленность группы атаки. В течение двух недель он станет вникать во внедренную Александром Хацкевичем в первой команде систему подготовки, чтобы затем - перенести ее на динамовскую академию и на ДЮФШ. После трех лет испанского курса во всей клубной вертикали - начиная с основы и заканчивая детьми - задается новое направление.



По-новому строится и работа на австрийском сборе, где до первых спаррингов команда будет тренироваться в двухразовом режиме. Вроде и те же задачи у предлагаемых здесь игрокам упражнений, а новизна ощущений прибавляет футболистам дефицитного после отпуска азарта. Взять для примера бег наперегонки за мячом с последующим ударом по воротам: один игрок выполняет, разумеется, атакующие функции, другой - защитные.



Достаточно беглого взгляда, чтобы оценить физическую форму динамовцев: Артем Беседин почти на полкорпуса опережает вернувшегося после травмы Дениса Гармаша, зато вровень настигают мяч Сергей Сидорчук с Виталием Буяльским. Единоборство тут завершается в пользу первого. «Не дай пробить! Вот молодец, здорово!» - комментирует происходящее с энтузиазмом бывалого защитника Олег Лужный.



Зурабу Очигаве не удается сдержать подключившегося на время этого упражнения к основной обойме Виду, но во второй попытке - уже хорват остается позади молодого коллеги по амплуа. Виктор Цыганков не просто выигрывает забег у тяжеловатого на данном этапе Виторину Антунеша, но и наносит точный удар. А Олегу Гусеву, чтобы забить, приходится не только отрываться от Сергея Рыбалки, но и переигрывать уже распластавшегося на газоне голкипера.



Завтра и послезавтра «Динамо» переключится на контрольные матчи: в пятницу ему предстоит игра с местным «Ваттенсом», а в субботу - с румынским «Ботошани».