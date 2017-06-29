Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ОФИЦИАЛЬНО: Джаба Липартия стал игроком Анжи

Грузинский хавбек продолжит карьеру в Махачкале

  • 29.06.2017 16:09
  • 172 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Анжи
© ФК Анжи

Грузинский полузащитник Джаба Липартия на правах свободного агента подписал двухлетний контракт с «Анжи». Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.

Напомним, с 2011 года Липартия выступал за луганскую «Зарю», за это время полузащитник принял участие в 169 матчах и забил 15 голов. Вместе с «Зарей»Джаба стал бронзовым призёром чемпионата Украины и финалистом Кубка Украины.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.