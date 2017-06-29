ОФИЦИАЛЬНО: Джаба Липартия стал игроком Анжи

Грузинский полузащитник Джаба Липартия на правах свободного агента подписал двухлетний контракт с «Анжи». Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.
Напомним, с 2011 года Липартия выступал за луганскую «Зарю», за это время полузащитник принял участие в 169 матчах и забил 15 голов. Вместе с «Зарей»Джаба стал бронзовым призёром чемпионата Украины и финалистом Кубка Украины.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.