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Бернли готовится провести рекордный трансфер в истории клуба

Клуб с «Терф Мур» выручит за Майкла Кина 25 миллионов евро

  • 29.06.2017 16:04
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Продажа защитника Майкла Кина в «Эвертон» станет рекордной для «Бернли»: клуб с «Терф Мур» выручит за игрока 25 миллионов фунтов. Сегодня команда Шона Дайча возвращается из отпуска, чтобы приступить к предсезонной подготовке. Ожидается, что Кин не присоединится к своим одноклубникам: «Эвертон» рассчитывает завершить сделку к выходным.

Как сообщает Burnley Express, продажа 22-летнего защитника принесет в казну «Бернли» 25 миллионов фунтов. Это рекордные деньги, вырученные клубом за всю историю.

Издание добавляет, что 25% от этой суммы получит «Манчестер Юнайтед». Клуб с «Олд Траффорд» прописал соответствующий пункт, когда отпустил Кина в «Бернли» два года назад.

Источник — Fapl.ru

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