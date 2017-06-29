Бернли готовится провести рекордный трансфер в истории клуба

Продажа защитника Майкла Кина в «Эвертон» станет рекордной для «Бернли»: клуб с «Терф Мур» выручит за игрока 25 миллионов фунтов. Сегодня команда Шона Дайча возвращается из отпуска, чтобы приступить к предсезонной подготовке. Ожидается, что Кин не присоединится к своим одноклубникам: «Эвертон» рассчитывает завершить сделку к выходным.

Как сообщает Burnley Express, продажа 22-летнего защитника принесет в казну «Бернли» 25 миллионов фунтов. Это рекордные деньги, вырученные клубом за всю историю.

Издание добавляет, что 25% от этой суммы получит «Манчестер Юнайтед». Клуб с «Олд Траффорд» прописал соответствующий пункт, когда отпустил Кина в «Бернли» два года назад.