Ювентус готов заплатить за Бернардески 35 миллионов евро

«Ювентус» серьезно настроен выкупить у «Фиорентины» Федерико Бернардески. «Старая синьора» готова заплатить за игрока 35 миллионов евро. «Фиалки» готовы согласиться на сумму в 40 миллионов евро.
Помимо «Ювентуса» интерес к Бернардески проявляет также «Манчестер Юнайтед».
Источник — Sport.ua
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