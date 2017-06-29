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Ювентус готов заплатить за Бернардески 35 миллионов евро

Хавбек «Фиорентины» интересен ряду европейских клубов

  • 29.06.2017 15:52
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«Ювентус» серьезно настроен выкупить у «Фиорентины» Федерико Бернардески. «Старая синьора» готова заплатить за игрока 35 миллионов евро. «Фиалки» готовы согласиться на сумму в 40 миллионов евро.

Помимо «Ювентуса» интерес к Бернардески проявляет также «Манчестер Юнайтед».

Источник — Sport.ua

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