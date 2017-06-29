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Александр СЕВИДОВ: «В Киеве намного проще найти спарринг»

Главный тренер «Мариуполя» - о выборе места для сборов

  • 29.06.2017 15:48
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Главный тренер «Мариуполя» Александр Севидов прокомментировал решение клуба провести тренировочный сбор под Киевом.

«Мы решили провести сборы в Киеве потому, что здесь намного проще найти спарринг, чем в Мариуполе. У нас прекрасные условия для подготовки, но есть одна большая проблема – спарринги. Все близлежащие команды разъехались.

Остался один «Металлург» запорожский, с которым мы наигрались больше всех за этот календарный год. Поэтому мы сюда и приехали. Товарищеские матчи должны дать объективную информацию о состоянии нашей команды», – сказал Севидов каналу «Футбол 1».

Источник — ТК Футбол

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