Александр СЕВИДОВ: «В Киеве намного проще найти спарринг»

Главный тренер «Мариуполя» Александр Севидов прокомментировал решение клуба провести тренировочный сбор под Киевом.
«Мы решили провести сборы в Киеве потому, что здесь намного проще найти спарринг, чем в Мариуполе. У нас прекрасные условия для подготовки, но есть одна большая проблема – спарринги. Все близлежащие команды разъехались.
Остался один «Металлург» запорожский, с которым мы наигрались больше всех за этот календарный год. Поэтому мы сюда и приехали. Товарищеские матчи должны дать объективную информацию о состоянии нашей команды», – сказал Севидов каналу «Футбол 1».
Источник — ТК Футбол
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