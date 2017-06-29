Виценец тренируется с Мариуполем

Экс-футболист Виталий Виценец тренируется с ФК «Мариуполь».

26-летний полузащитник завершил карьеру в 2016 году из-за проблем с коленом, после чего стал работать футбольным агентом. Но сейчас Виталий решил вернуться на футбольное поле и попробовать воскресить свою карьеру.

Виценец уже защищал цвета «Мариуполя», когда клуб еще назывался «Ильичевец», кроме того в его карьере были «Шахтер», «Заря» и «Севастополь».

Отметим, что свой последний официальный матч Виценец провел 2 декабря 2013. Им стал поединок «Севастополь» - «Динамо»