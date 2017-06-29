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Виценец тренируется с Мариуполем

Экс-игрок «Шахтера» может возобновить карьеру

  • 29.06.2017 15:29
  • 704 просмотров
  • 2 комментария
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Экс-футболист Виталий Виценец тренируется с ФК «Мариуполь».

26-летний полузащитник завершил карьеру в 2016 году из-за проблем с коленом, после чего стал работать футбольным агентом. Но сейчас Виталий решил вернуться на футбольное поле и попробовать воскресить свою карьеру.

Виценец уже защищал цвета «Мариуполя», когда клуб еще назывался «Ильичевец», кроме того в его карьере были «Шахтер», «Заря» и «Севастополь».

Отметим, что свой последний официальный матч Виценец провел 2 декабря 2013. Им стал поединок «Севастополь» - «Динамо»

Источник — Динамомания

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Комментарии
    Amil Aliev
      Amil Aliev, 29.06.2017 15:34
    -2
    Экс-футболист? Он лыжник теперь? Исправьте
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    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 29.06.2017 15:52
    +3
    Читал его историю. Ошибка врача перечеркнула парню карьеру. Дай Бог, что бы получилось вернутся в большой футбол.
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