Вадим КОСТЮЧЕНКО: «Турнір EUROFANZ – приклад української гостинності»

Популяризація турніру для вболівальників з багатьох куточків Європи, які мали б можливість відчути українську гостинність, поспілкуватися між собою та, звичайно ж, зіграти у футбол – саме таке завдання стояло перед Федерацією футболу України стосовно організації традиційного міжнародного футбольного фестивалю «EUROFANZ-2017». Перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко впевнений, що напередодні старту у Львові 11-го за ліком турніру усі учасники змагань зануряться в атмосферу справжнього футбольного свята.



«ФФУ спрямовує окрему увагу на розвиток аматорського та масового футболу в Україні і допомагає популяризації фан-фестивалю «EUROFANZ», аби географія цих змагань продовжувала розширюватися, - зазначив перший віце-президент федерації Вадим Костюченко. - Так, якщо у 2016 році до Львова приїздила 21 команда, то вже зараз за почесний трофей змагатимуться 24 фан-колективи. Не менш важливою для нас є соціальна складова турніру - благодійна акція вболівальників «Фанати Європи–львівським дітям», які привезуть до Львова гуманітарну допомогу у дитячі лікарні та інтернати. Протягом останніх років ФФУ впровадила низку соціальних проектів, спрямованих на підтримку людей, які її потребують, та усім серцем люблять футбол – від дітей-переселенців до військовослужбовців, що захищають цілісність нашої держави на сході України».



Усі прихильники футболу, хто прийшов підтримати фан-збірну України у фінальному матчі «EUROFANZ-2016» проти команди мінського «Динамо», стали свідками неймовірної звитяги «синьо-жовтих», для яких перемога у вирішальному матчі стала першою в історії їх участі у змаганнях. На думку, першого віце-президента ФФУ, за пристрастю, емоціями та волею до перемоги і фінальний матч, і змагання у цілому, нічим не поступалися баталіям чемпіонату Європи серед національних збірних, які проходили минулого року на футбольних полях Франції.



«Українській збірній, яка торік здобула першу історичну перемогу, буде непросто захистити свій титул, але ми віримо у наших хлопців. Сподіваємося, ця подія європейського рівня принесе величезне задоволення як самим гравцям, які візьмуть участь у змаганнях, так і глядачам, котрих ми запрошуємо подивитися на гру вболівальників з різних країн. Адже «EUROFANZ» – приклад української гостинності для європейських вболівальників», - закликав Вадим Костюченко усіх прихильників футболу приєднатися до спортивного свята у Львові.



Цікаво, що на фан-збірну України у рамках групового турніру «EUROFANZ-2017» чекає футбольна зустріч із командою Фінляндії, з якою «синьо-жовті» нещодавно зустрічалися у матчі вболівальників у Тампере. «Це наші хороші знайомі, з якими наші хлопці за останній рік неодноразово зустрічалися на футбольних полях – і національна команда, і молодіжна збірна, і у товариських зустрічах вболівальників. Це буде цікава гра із хорошою командою. Думаю, на усіх нас чекає захоплюючий турнір, переможця якого ми дізнаємося вже 2 липня», - висловив свою думку функціонер ФФУ.