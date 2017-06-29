Беланда летит в Стамбул для подписания контракта с Галатасараем

27-летний полузащитник киевского «Динамо» Юнес Беланда отправился в Стамбул для подписания контракта с «Галатасараем».
Для перелета футболист воспользовался известным перевозчиком Turkish Airlines.
Ранее сообщалось о том, что «Галатасарай» заплатит за Беланда €8 миллионов.
Источник — ФК Галатасарай
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