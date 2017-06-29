Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Беланда летит в Стамбул для подписания контракта с Галатасараем

Полузащитник «Динамо» в шаге от перехода в турецкий клуб

  • 29.06.2017 14:34
  • 318 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Галатасарай
© ФК Галатасарай

27-летний полузащитник киевского «Динамо» Юнес Беланда отправился в Стамбул для подписания контракта с «Галатасараем».

Для перелета футболист воспользовался известным перевозчиком Turkish Airlines.

Ранее сообщалось о том, что «Галатасарай» заплатит за Беланда €8 миллионов.

Источник — ФК Галатасарай

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.