Ярослав РАКИЦКИЙ: «Три дня пролетели незаметно»

Сегодня у дончан первый спарринг на сборе в Германии. Соперник «оранжево-черных» – местный клуб «Редингхаузен», представляющий региональную лигу.

Утром «горняки» провели легкую часовую сессию на поле Hotel-Residence Klosterpforte. Паулу Фонсека уделил немного времени тактике, в конце команда сосредоточилась на стандартных положениях. К игре готовятся все футболисты.

– Три дня пролетели незаметно, – делится впечатлениями Ярослав Ракицкий. – Тренировки разнообразные, очень интересные. Утром больше работаем над физическими кондициями: занимаемся в фитнес-центре, выполняем различные упражнения на выносливость, координацию, а вечерние сессии в основном посвящены освоению тактики. Небольшая усталость есть, но это нормально, мы ведь на сборах. Настроение отличное, ждем начала матча.

Поединок «Шахтер» – «Редингхаузен» начнется в 18:00 по киевскому времени.