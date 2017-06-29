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Ярослав РАКИЦКИЙ: «Три дня пролетели незаметно»

Защитник «Шахтера» ждет матча с «Редингхаузеном»

  • 29.06.2017 14:31
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ФК Шахтер Донецк. Ярослав Ракицкий
© ФК Шахтер Донецк. Ярослав Ракицкий

Сегодня у дончан первый спарринг на сборе в Германии. Соперник «оранжево-черных» – местный клуб «Редингхаузен», представляющий региональную лигу.

Утром «горняки» провели легкую часовую сессию на поле Hotel-Residence Klosterpforte. Паулу Фонсека уделил немного времени тактике, в конце команда сосредоточилась на стандартных положениях. К игре готовятся все футболисты.

– Три дня пролетели незаметно, – делится впечатлениями Ярослав Ракицкий. – Тренировки разнообразные, очень интересные. Утром больше работаем над физическими кондициями: занимаемся в фитнес-центре, выполняем различные упражнения на выносливость, координацию, а вечерние сессии в основном посвящены освоению тактики. Небольшая усталость есть, но это нормально, мы ведь на сборах. Настроение отличное, ждем начала матча.

Поединок «Шахтер» – «Редингхаузен» начнется в 18:00 по киевскому времени.

Источник — ФК Шахтер

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