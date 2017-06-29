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Олег МИЩЕНКО: «Отъезд в Россию — моя главная ошибка»

Нападающий прокомментировал уход из «Амкара» и подписание контракта с «Мариуполем»

  • 29.06.2017 14:35
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ФК Амкар. Олег Мищенко
© ФК Амкар. Олег Мищенко
Нападающий Олег Мищенко, в 2016–2017 годах числившийся в российском «Амкаре», прокомментировал подписание контракта с «Мариуполем».
 
«Отъезд в Россию — моя главная ошибка. Полтора года просидел, одну игру сыграл, сломал ногу и больше не играл. Что бы я там ни делал — все равно бы не играл. Сейчас очень важный период в моей жизни. Нужно доказать себе, что я футболист.
 
Посмотрите, какой состав у «Мариуполя». Считаю, что это будет команда-открытие сезона. Команда хорошая, все пацаны очень хорошие. Есть и опытные, и молодые, и очень молодые. Дай Бог, чтобы я здесь остался, и мы попортили нервы нашим чемпионам и вице-чемпионам».

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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