Олег МИЩЕНКО: «Отъезд в Россию — моя главная ошибка»

Нападающий Олег Мищенко, в 2016–2017 годах числившийся в российском «Амкаре», прокомментировал подписание контракта с «Мариуполем».

«Отъезд в Россию — моя главная ошибка. Полтора года просидел, одну игру сыграл, сломал ногу и больше не играл. Что бы я там ни делал — все равно бы не играл. Сейчас очень важный период в моей жизни. Нужно доказать себе, что я футболист.

Посмотрите, какой состав у «Мариуполя». Считаю, что это будет команда-открытие сезона. Команда хорошая, все пацаны очень хорошие. Есть и опытные, и молодые, и очень молодые. Дай Бог, чтобы я здесь остался, и мы попортили нервы нашим чемпионам и вице-чемпионам».