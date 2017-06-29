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Клебер дисквалифицирован в Бразилии на 15 матчей

Экс-динамовец нанес удар в лицо левой рукой сопернику

  • 29.06.2017 14:01
  • 888 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Коритиба. Клебер
© ФК Коритиба. Клебер
Нападающий Клебер, игравший в свое время в Украине за «Динамо», стал фигурантом скандала в его нынешнем клубе — бразильской «Коритибе», где он является капитаном.
 
В игре чемпионата Бразилии против «Баии» экс-динамовец нанес удар в лицо левой рукой сопернику — защитнику Эдсону, а затем еще и плюнул в него.
 
Бразильские футбольные власти приняли решение о длительном — 15-матчевом — отстранении Клебера (его оппонент тоже дисквалифицирован, на 6 игр). В «Коритибе» думают, подавать ли апелляцию.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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Комментарии
    oscarneon
      oscarneon, 29.06.2017 14:27
    0
    он еще жив оказывается... давно о нем ничего не слышал
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    ivs18
    online
      ivs18, 29.06.2017 14:59
    -1
    А то, что именно левой рукой как то меняет ситуацию?
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