Клебер дисквалифицирован в Бразилии на 15 матчей

Нападающий Клебер, игравший в свое время в Украине за «Динамо», стал фигурантом скандала в его нынешнем клубе — бразильской «Коритибе», где он является капитаном.
В игре чемпионата Бразилии против «Баии» экс-динамовец нанес удар в лицо левой рукой сопернику — защитнику Эдсону, а затем еще и плюнул в него.
Бразильские футбольные власти приняли решение о длительном — 15-матчевом — отстранении Клебера (его оппонент тоже дисквалифицирован, на 6 игр). В «Коритибе» думают, подавать ли апелляцию.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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