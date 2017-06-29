Клебер дисквалифицирован в Бразилии на 15 матчей

Нападающий Клебер, игравший в свое время в Украине за «Динамо», стал фигурантом скандала в его нынешнем клубе — бразильской «Коритибе», где он является капитаном.

В игре чемпионата Бразилии против «Баии» экс-динамовец нанес удар в лицо левой рукой сопернику — защитнику Эдсону, а затем еще и плюнул в него.

Бразильские футбольные власти приняли решение о длительном — 15-матчевом — отстранении Клебера (его оппонент тоже дисквалифицирован, на 6 игр). В «Коритибе» думают, подавать ли апелляцию.