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Мариуполь продлил контракты с Вакуленко и Горбуновым

Полузащитники подписали новые соглашения с клубом

  • 29.06.2017 13:28
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ФК Мариуполь. Сергей Вакуленко
© ФК Мариуполь. Сергей Вакуленко
Полузащитники Сергей Вакуленко и Сергей Горбунов продлили контракты с «Мариуполем». 
 
Новое соглашение одного из лидеров команды Сергея Вакуленко рассчитано на 1,5 года.
 
Также продлил контракт и Сергей Горбунов. Молодой полузащитник подписал контракт с «Мариуполем» сроком на 1 год .
 

Источник — ФК Мариуполь

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