Мариуполь продлил контракты с Вакуленко и Горбуновым

Полузащитники Сергей Вакуленко и Сергей Горбунов продлили контракты с «Мариуполем».
Новое соглашение одного из лидеров команды Сергея Вакуленко рассчитано на 1,5 года.
Также продлил контракт и Сергей Горбунов. Молодой полузащитник подписал контракт с «Мариуполем» сроком на 1 год .
Напомним, ранее сообщалось, что «Мариуполь» провел первую тренировку на сборе в Пуще.
Источник — ФК Мариуполь
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