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СИМОНЯН: «Допинг? Англичане не получили ЧМ-2018 и теперь придумывают»

Первый вице-президент РФС опроверг употребление допинга игроками сборной России на ЧМ-2014

  • 29.06.2017 13:18
  • 543 просмотров
  • 3 комментария
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aif.ru. Никита Симонян
© aif.ru. Никита Симонян

Обвинения российских футболистов в применении допинга, высказываемые в британских СМИ, являются следствием победы России в голосовании за право принять чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом на пресс-конференции заявил первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

«Когда в 2010 году нам доверили право проведения чемпионата мира, на великих футболистов Бобби Чарльтона и Дэвида Бэкхема невозможно было смотреть, - рассказал он. - Англичане не могут успокоиться до сих пор, все придумывают. Сначала допинговая история с нашими спортсменами, теперь взялись за футбол, мол, в 2014 году наши футболисты применяли допинг. Ничего не нашли, и я не знаю, что еще придумают».

Симонян также отрицательно ответил на вопрос о том, можно ли всерьез воспринимать информацию о якобы 155 подозрительных допинг-пробах игроков российских клубов. Данную информацию сообщил юрист Ричард Макларен в интервью немецкому телеканалу ARD.

Издание The Mail on Sunday (Daily Mail) в субботу опубликовало материал, в котором утверждается, что Международная федерация футбола (ФИФА) проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, которые подозреваются в употреблении допинга, среди которых 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года, и еще 11 футболистов.

Голосование за право принять чемпионат мира 2018 года прошло 2 декабря 2010 года. На право проведения мирового первенства претендовали Россия и Англия. Также претендентами на проведение турнира были совместные заявки Португалии и Испании, а также Нидерландов и Бельгии.

Источник — ТАСС

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Комментарии
    zahar-skarceni1979
      zahar-skarceni1979, 29.06.2017 14:02
    +1
    ЭТО на тебя БОЛЬНО смотреть!!ДУДКА КАЦАПСКАЯ!!!!
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    Serhiy (Миколаїв)
      Serhiy (Миколаїв), 29.06.2017 14:16
    +2
    Та они еще получат, когда у рашистов его заберут.
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    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 29.06.2017 14:18
    +3
    Обвинения российских футболистов в применении допинга, высказываемые в британских СМИ, являются следствием победы в голосовании за право принять чемпионат мира по футболу 2018 года.
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    1. Перемога мордора є наслідком занесеного бабла перед голосуванням кому треба.
    2. Публікації в британських ЗМІ є наслідком повального вживання допінгу всіма спортсменами оркостану у ВСІХ видах спорту.
    3. Нічого не знайшли?? Ню-ню... (гадаю, чергова пертія лаші для лаптєногих).
    Висновок по вью: всі учасники гей параду, а я Дартаньян!!! Це вже навіть не смішно - такий тотальний маразм більше ніде не знайдеш!! Навіть у психлікарнях.
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