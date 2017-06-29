Лукас ЛИМА: «Я не получал никакого предложения от Барселоны

Полузащитник «Сантоса» Лукас Лима опроверг информацию о возможном переходе в «Барселону».

«Я не получал никакого предложения от «Барселоны». Даже если бы переход в «Барселону» был правдой, я бы не рассказал об этом.

То, что я сказал Неймару о «Барселоне», было больше связано с любопытством, чем с фактическим предложением.

Когда я приму решение о своем будущем, «Сантос» первым узнает об этом. У меня были предложения от «Кристал Пэлас» и «Хэбэй Чайна Форчун», но это не то, на что я надеялся. Я знаю, что если буду хорошо играть в «Сантосе», то продолжу вызываться в сборную Бразилии. Тогда мое выступление на ЧМ-2018 будет более вероятным, что важно для меня сейчас», – сказал Лима.