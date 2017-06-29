У Премьер-лиги новый амбассадор

Президент украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон представил нового амбассадора УПЛ. Им стал шоумен и руководитель авторской группы «Братья Гагарины» в студии «Квартал 95» Артем Гагарин.
Напомним, что ранее амбассадорами УПЛ были Потап (Алексей Потапенко) и Юзик (Юрий Корявченков).
Источник — Sport.ua
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