У Премьер-лиги новый амбассадор

Налетели стервятники и сбежались шакалы!!!

Как только новость про Зазулю,так тут же свора скрепных слапатоедов-колорадов набегает.От не даёт...

Почему это не потянет. Патриот, гимно идеологически правильно исполняет, бар вот в Днепре открыл,...