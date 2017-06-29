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У Премьер-лиги новый амбассадор

Новым амбассадором УПЛ стал шоумен Артем Гагарин

  • 29.06.2017 12:48
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kittenews.com. Артем Гагарин
© kittenews.com. Артем Гагарин
Президент украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон представил нового амбассадора УПЛ. Им стал шоумен и руководитель авторской группы «Братья Гагарины» в студии «Квартал 95» Артем Гагарин.
Напомним, что ранее амбассадорами УПЛ были Потап (Алексей Потапенко) и Юзик (Юрий Корявченков).

Источник — Sport.ua

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