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КВАРЦЯНИЙ: «Треба шукати гравців, бо так я до нового року не доживу»

Тренер «Волині» прокоментував поразку від «Руха» (0:3)

  • 29.06.2017 12:55
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ФК Рух. Виталий Кварцяный (слева)
© ФК Рух. Виталий Кварцяный (слева)

Головний тренер луцької «Волині» після матчу з «Рухом» (0:3) поділився своїми враженнями від гри і зізнався, що напередодні вгадав рахунок поєдинку.

- Віталію Володимировичу, результат у товариських матчах не основне, та все ж завше прикро поступатися та ще й з таким рахунком?
- Результат? Ми знали, що зазнаємо поразки. Умовно знаючи вашу команду, своєму менеджеру сказав: завтра ми програємо 3:0. «Рух» більш мобільний, згуртований, більше зіграні футболісти. Тренер хорошим гравцем був. А у нас молодь залишилися, після Прем’єр-ліги вона ще себе не знайшла. Дехто думає, що може грати, але я сказав, що вони ще не футболісти навіть Першої ліги. Гри не вийшло, діяли повільно, без думки. Дуже розчарований не стільки грою, як самовіддачею – хлопці були неквапливі, як ветерани. Мене засмучує те, що ми так показали себе у цьому футбольному місті, адже Винники славляться футбольними традиціями. Наші безініціативні футболісти простояли, одного разу вдарили по воротах. І не зрозуміло, чому ми сюди приїхали.

- Які завдання має Ваш клуб?    
- У нас ще команди як такої немає. Гадаю, зараз в українському футболі важливо організуватися правильно. Ще у нас бюджет не готовий, треба шукати гравців, бо так я до нового року не доживу.

- Багато змін буде?
- Зараз будемо щось шукати, ми тільки кілька днів тому дізнались, що не залишаємося у Прем’єр-лізі.

- Як команда готуватиметься до сезону?
- Завтра в Ужгороді матч зі словацькою командою з вищої ліги. Знову штуки чотири отримаємо, але рахунок не важливий. Сьогодні мої підопічні не думали і боялися грати.

- Яке враження на Вас справив сьогоднішній суперник? Чи може претендувати на путівку у Прем’єр-лігу?
- Ну це в Руслана спитайте. Моє враження про команду позитивне. У першому таймі «Рух» діяв більш інтенсивно, у другому - мабуть тренер надав можливість проявити себе новачкам. Шукає варіанти, команду він зробить, я не сумніваюся.

Источник — ФК Рух Винники

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