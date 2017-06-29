Матч за Суперкубок Украины покажут с 26 камер

Поединок «Шахтер» - «Динамо» покажут на уровне плей-офф Лиги чемпионов - с 26 камер.

«Трансляция поединка за Суперкубок Украины будет на уровне плей-офф Лиги чемпионов. На матче будет работать 26 камер. 16 будут обеспечивать трансляцию матча, 10 – работу нашей студии с места событий», - сказал шеф-продюсер телеканала «Футбол» Иван Гресько.

Матч за Суперкубок Украины «Шахтер» - «Динамо» состоится в Одессе, 15 июля. Начало встречи в 21.00.