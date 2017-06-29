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Матч за Суперкубок Украины покажут с 26 камер

Поединок «Шахтер» - «Динамо» покажут на уровне плей-офф Лиги чемпионов

  • 29.06.2017 12:50
  • 594 просмотров
  • 2 комментария
Метки
chernomorets.odessa.ua. Стадион «Черноморец»
© chernomorets.odessa.ua. Стадион «Черноморец»
Поединок «Шахтер» - «Динамо» покажут на уровне плей-офф Лиги чемпионов - с 26 камер.
 
«Трансляция поединка за Суперкубок Украины будет на уровне плей-офф Лиги чемпионов. На матче будет работать 26 камер. 16 будут обеспечивать трансляцию матча, 10 – работу нашей студии с места событий», - сказал шеф-продюсер телеканала «Футбол» Иван Гресько.
 
Матч за Суперкубок Украины «Шахтер» - «Динамо» состоится в Одессе, 15 июля. Начало встречи в 21.00.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Юра Бойко
      Юра Бойко, 29.06.2017 12:59
    +3
    Какая разница, сколько камер, если комментировать будет Кирилл Кротоглоров?
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    Михайло Юнчик
    online
      Михайло Юнчик, 29.06.2017 13:14
    -1
    А навіщо студію з 10-ти камер показувати . Дуполизання Пенісова і Алконенка Ахметову , ніхто не дивиться .
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