Билеты на Суперкубок Украины будут именными

Для того чтобы попасть на стадион нужно будет иметь документ, подтверждающий личность. «Сегодня билеты поступят в продажу в Киеве, завтра в Одессе, Запорожье, Харькове и других городах. На данный момент через интернет реализовано около 2000 билетов», - сказал президент УПЛ Владимир Генинсон.

Матч за Суперкубок Украины «Шахтер» - «Динамо» состоится в Одессе, 15 июля. Начало встречи в 21.00.