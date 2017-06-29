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Билеты на Суперкубок Украины будут именными

Для прохода на стадион «Черноморец» нужен будет документ, который подтверждает личность

  • 29.06.2017 12:46
  • 812 просмотров
  • 2 комментария
Метки
chernomorets.odessa.ua. Стадион «Черноморец»
© chernomorets.odessa.ua. Стадион «Черноморец»
Для того чтобы попасть на стадион нужно будет иметь документ, подтверждающий личность. «Сегодня билеты поступят в продажу в Киеве, завтра в Одессе, Запорожье, Харькове и других городах. На данный момент через интернет реализовано около 2000 билетов», - сказал президент УПЛ Владимир Генинсон.
 
Матч за Суперкубок Украины «Шахтер» - «Динамо» состоится в Одессе, 15 июля. Начало встречи в 21.00.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Arius.
      Arius., 29.06.2017 13:03
    0
    А ну тогда норм, а то я думал что суперкубок что УГЛ - УГ редкое, а здесь такое новшество, вот оно долгожданное улучшение
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    Pilsudskii
    Pilsudskii, 29.06.2017 13:10
    0
    Arius., 29.06.2017 13:03
    А ну тогда норм, а то я думал что суперкубок что УГЛ - УГ редкое, а здесь такое новшество, вот оно долгожданное улучшение
    Ну а ты чего думал, чай и мы уже европейцы, епе..ыть.
    Только вопросик один, ломающий АйТи прорыв - а накуя паспорт тогда, получается те же яйца, но только вид сбоку.
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