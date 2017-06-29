Билеты на Суперкубок Украины будут именными

Для того чтобы попасть на стадион нужно будет иметь документ, подтверждающий личность. «Сегодня билеты поступят в продажу в Киеве, завтра в Одессе, Запорожье, Харькове и других городах. На данный момент через интернет реализовано около 2000 билетов», - сказал президент УПЛ Владимир Генинсон.
Матч за Суперкубок Украины «Шахтер» - «Динамо» состоится в Одессе, 15 июля. Начало встречи в 21.00.
Источник — Sport.ua
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Только вопросик один, ломающий АйТи прорыв - а накуя паспорт тогда, получается те же яйца, но только вид сбоку.
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