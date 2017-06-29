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Зозулю зовут играть в СК Днепр-1

Форвард «Бетиса» может вернуться в Украину

  • 29.06.2017 12:43
  • 741 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Бетис. Роман Зозуля
© ФК Бетис. Роман Зозуля

Юрий Береза, народный депутат и почетный президент СК «Днепр-1», на пресс-конференции, посвященной созданию и деятельности нового футбольного клуба сообщил, что планирует привлечь к играм за новую команду экс-игрока ФК Днепр и сборной Украины Романа Зозулю.

Ранее нападающий писал, что СК «Днепр-1» для него это тот «Днепр», за который он играл, и что скоро приставки «СК» и «1» исчезнут из названия клуба.

Контракт Зозули принадлежит «Бетису», но недавно испанцы предложили Роману искать себе новй клуб.

Источник — Фан-сайт ФК Днепр

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Комментарии
    Pilsudskii
    Pilsudskii, 29.06.2017 13:00
    -6
    Ну а что, вполне достойное предложение для такого деревянного ногомячиста. И с патриотизмом у чувака все хорошо, а то что-то с этим становится проблематично, все больше ватников нарисовывается.
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    Arius.
      Arius., 29.06.2017 13:05
    -5
    Сейчас "истинный патриот", решит остаться в Испании, так как деньги не решают
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    Кот Василий
    online
    Кот Василий, 29.06.2017 13:07
    -6
    Там его и место. Как раз вторая лига его настоящий уровень. Захочет,подтянет свои кондиции,мастерство.Выйдет на какой то уровень. И тогда его точно позовут в "вышку". А пока он явно ее не потянет..
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    AntiFashist_UA
    AntiFashist_UA, 29.06.2017 13:16
    -5
    Кот Василий, 29.06.2017 13:07
    Там его и место. Как раз вторая лига его настоящий уровень. Захочет,подтянет свои кондиции,мастерство.Выйдет на какой то уровень. И тогда его точно позовут в "вышку". А пока он явно ее не потянет..
    Почему это не потянет. Патриот, гимно идеологически правильно исполняет, бар вот в Днепре открыл, для культурного так сказать отдыха, опять же в вышиванке ходит.
    Одна бяда - чуб-хохолок какой-то неказистый у него, ну никак на справжного козака не тянет.
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    Alex Wel
    online
      Alex Wel, 29.06.2017 13:21
    +5
    Как только новость про Зазулю,так тут же свора скрепных слапатоедов-колорадов набегает.От не даёт он вам лишнехромосомным покоя.
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    alessandro13
    online
      alessandro13, 29.06.2017 13:26
    +1
    Налетели стервятники и сбежались шакалы!!!
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