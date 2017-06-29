Зозулю зовут играть в СК Днепр-1

Юрий Береза, народный депутат и почетный президент СК «Днепр-1», на пресс-конференции, посвященной созданию и деятельности нового футбольного клуба сообщил, что планирует привлечь к играм за новую команду экс-игрока ФК Днепр и сборной Украины Романа Зозулю.
Ранее нападающий писал, что СК «Днепр-1» для него это тот «Днепр», за который он играл, и что скоро приставки «СК» и «1» исчезнут из названия клуба.
Контракт Зозули принадлежит «Бетису», но недавно испанцы предложили Роману искать себе новй клуб.
Источник — Фан-сайт ФК Днепр
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Одна бяда - чуб-хохолок какой-то неказистый у него, ну никак на справжного козака не тянет.
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