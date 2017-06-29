Черноморец сыграл вничью с Балканами

Первыми острый момент создали хозяева поля: опасный прострел с правого фланга сумел перехватить в «воздухе» Петько. На 10-й минуте «Балканы» нанесли акцентированный удар метров с 20-ти (Гаврилюк): четко сыграл Безрук. Затем несколько хороших эпизодов не использовали «моряки». Ковалец, выполняя штрафной метров с 18-ти, послал мяч над крестовиной. На 20-й минуте лишь самоотверженность Юречко, заблокировавшего «выстрел» Третьякова с «убойной» позиции, спасла «Балканы» от гола. Вскоре Ковалец мощно пробил из-за штрафной площадки рядом с «девяткой». Несколько реальных шансов, чтобы отличиться упустил Хобленко. А ближе всех к успеху перед самым перерывом был Татарков, которого вывел на ударную позицию Хобленко, но голкипер сумел взять сложный мяч. У «Балкан» тоже были возможности открыть счет. На 22-й минуте Н. Златов буквально просочился между двумя опекунами, но удар был заблокирован зашитником. На 30-й «выстрел» В. Златова в прыжке парировал на угловой Безрук.

После перерыва «Черноморец» полностью сменил состав и прочно завладел инициативой. На 51-й минуте должен был забивать Яворский, эффектно прошедший в штрафную «Балкан», но сильный удар «моряка» под перекладину сумел отразить голкипер хозяев поля.

А на 65-й минуте случилась неприятность с Азацким, поскользнувшимся возле угла своей штрафной площадки. Мяч достался футболисту «Балкан», который хладнокровно реализовал выход один на один со Смородиным — 0:1.

«Черноморец» отыгрался на 80-й минуте. После подачи углового слева находящийся на просмотре защитник метко пробил головой метров с 10-ти — 1:1. На 89-й минуте мог принести победу «морякам» Яворский, оказавшийся с глазу на глаз с вратарем, но не «пробил» голкипера.

«Балканы» Заря — «Черноморец» — 1:1

Голы: футболист на просмотре, 65 — футболист на просмотре, 80

«Балканы»: Лукаш (вратарь на просмотре, 46), Юречко, Любчак (Опря, 83), Опря (футболист на просмотре, 62), Н. Златов (футболист на просмотре, 46), Гаврилюк (Шаповаленко, 62), К. Пархоменко (Д. Пархоменко, 62), В. Златов (О. Цымбаларь, 62), Райчев (капитан) (футболист на просмотре, 62), Урсуленко (Пенов, 62), футболист на просмотре (Ильницкий, 62).

«Черноморец»: 1-й тайм — Безрук, Щетинин, Веремеев, Петько, Норенков, Ковалец (капитан), футболист на просмотре, Третьяков, Татарков, Мусолитин, Хобленко; 2-й тайм — Смородин, Азацкий, два футболиста на просмотре, Люлька (капитан), Каплиенко, Серденюк, Сильвио, Машнин, Яворский, Барилко (Титаевский, 68).